Speciallärare med inriktning matematik
Vellinge Kommun / Speciallärarjobb / Vellinge Visa alla speciallärarjobb i Vellinge
2026-03-30
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vellinge Kommun i Vellinge
, Malmö
eller i hela Sverige
Du vet säkert att Vellinge i flera år utsetts till Sveriges bästa skolkommun några gånger. Hos oss kommer du att mötas av höga ambitioner, förväntningar och goda arbetsförutsättningar. Våra skolor håller hög kvalitet. Vår ambition är att framtidssäkra vår utbildning! Vi vill rusta våra elever med förmågor för att hantera de allt snabbare förändringarna i vårt samhälls- och yrkesliv; att tänka om och lära nytt, grundkompetens med specialisering, social kompetens och hälsomedvetenhet, drivkraft och självledarskap, nyfikenhet och kreativitet.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
Idag är Henriksdalskolan en F-6 skola under uppbyggnad som bedrivs i stora fina nya lokaler i Höllviken som invigdes efter höstlovet 2025. Inför varje nytt läsår börjar det en kull med nya 6-åringar i förskoleklass och verksamheten kommer att vara en fullt utbyggd F-9 skola 2028. Vid skolstarten i augusti kommer vi vara en F-7 skola med cirka 265 elever.
Vi vill att du ska vara med och skapa den bästa skolan.
Du arbetar förebyggande genom att identifiera hinder i olika lärmiljöer, genomför pedagogiska kartläggningar och utredningar, leder utbildning för och handledning av medarbetare samt är ett stöd till ledningen i arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd. Du ska även medverka i verksamhets- och metodutveckling i alla skolans verksamheter. Du kommer även att undervisa elever i behov av särskilt stöd enskilt eller i mindre grupper. Du ingår i skolas elevhälsoteam som består av kurator, skolsköterska och skolpsykolog och som leds i nära samarbete av rektor. Hos oss möts du av ett nära ledarskap från rektor, kollegialt samarbete i team, tydlig struktur för möten, planering och utvecklingsarbete samt aktivt stöd från övriga i EHT i det dagliga arbetet.
I uppdraget ingår även att vara delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete och driva detta framåt kopplat till rollen som speciallärare.
Denna tjänst är en semestertjänst
Vi söker dig som är utbildad speciallärare, gärna med matematik som inriktning. Du har praktisk erfarenhet av arbete som speciallärare och du har arbetat i grundskolan. Vidare ser vi gärna att du har god kunskap om och erfarenhet av matematikdidaktik. Du har insikt och kunskap inom skolutveckling och om skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete. Du har en förvärvad kunskap och erfarenhet av handledning/fortbildning, elevhälsoarbete och av att arbeta med dokumentation- pedagogiska utredningar, extra anpassningar och särskilda stöd/ åtgärdsprogram. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
För att passa som speciallärare hos oss är det viktigt att du har ett professionellt förhållningssätt och skapar goda relationer med dem du möter i ditt uppdrag. Du är handlingskraftig och flexibel och arbetar strukturerat på egen hand och tillsammans med andra.
ÖVRIGT
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Vi har stort fokus på god service och gott bemötande såväl internt som externt. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316280".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vellinge Kommun
(org.nr 212000-1033) Arbetsplats
Vellinge kommun Kontakt
Bitr. rektor
Louise Öst louise.ost@vellinge.se
9827600