Speciallärare med inriktning matematik
2026-02-12
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
Nu söker vi en speciallärare med inriktning matematik till Dalaskolan Södra Åk 7-9.
Som speciallärare ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen utifrån läroplan och kursplan. Du arbetar med elever enskilt, i mindre grupper eller inom ramen för ordinarie undervisning tillsammans med ämneslärare.
Du skapar en trygg och inkluderande lärandemiljö samt stödjer, motiverar och stimulerar elevernas kunskapsutveckling genom varierande arbetssätt utifrån deras individuella förutsättningar.
I undervisningen gör du skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga, uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet samt göra det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som smått. Du arbetar efter beprövad erfarenhet och forskning och verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är legitimerad lärare med vidareutbildning till speciallärare, inriktning matematik.
• leder, organiserar och planerar ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat.
• tar aktivt initiativ i sociala sammanhang och har lätt för att skapa nya och underhålla relationer.
• arbetar bra med andra människor. Du kan hitta lösningar genom fokus på det gemensamma målet.
Rekrytering sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
