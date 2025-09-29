Speciallärare med inriktning matematik
Mullsjö kommun, Mullsjö F-3 / Speciallärarjobb / Mullsjö Visa alla speciallärarjobb i Mullsjö
2025-09-29
, Habo
, Jönköping
, Tidaholm
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mullsjö kommun, Mullsjö F-3 i Mullsjö
Mullsjö kommun är liten till ytan men rymmer stor livskvalitet. Här finns ett aktivt friluftsliv med fiskerika sjöar, natursköna vyer och miltals av vandrings- och cykelleder. Unika bruksmiljöer, kyrkor, konst och teater skapar tillsammans med ett aktivt närings- och föreningsliv en levande och växande kommun. I Mullsjö kommun arbetar vi nära varandra för att lyckas utifrån tre målområden Trygghet, Tillsammans och Tillväxt.
Vi söker dig som vill arbeta i ett positivt och engagerat team, där du har elevernas lärande i fokus och en vilja att bidra till måluppfyllelse.
Hos oss i Mullsjö kommun blir du en del av en arbetsplats där närhet, engagemang och utveckling står i centrum. Här är det nära till både kollegor, natur och beslut vilket gör att du får stora möjligheter att påverka och samtidigt känna trygghet i en stark gemenskap. Mullsjö F-3 består av Gunnarsbo ABC och Kronängskolan med tillhörande fritidshem.
Som speciallärare i matematik hos oss får du:
* En arbetsplats där ditt engagemang och din kompetens verkligen gör skillnad för elevernas framtid.
* Ett nära samarbete med kollegor och ledning, där vi stöttar varandra och delar kunskap för att hela tiden utvecklas.
* Tillgång till en kreativ arbetsmiljö där dina idéer och initiativ uppmuntras.
* Fortbildning och möjligheter till kompetensutveckling för att du ska kunna växa i din yrkesroll.
* En kommun som värdesätter balans mellan arbete och fritid med småskalighet, närhet till natur och goda pendlingsmöjligheter.
* I Mullsjö kommun tror vi på styrkan i det lilla där det finns plats för både individen och gemenskapen. Här får du arbeta i en organisation som ser långsiktigt på skolutveckling och där elevernas bästa alltid är i fokus.
Är du redo att inspirera, stötta och göra skillnad för våra yngsta elever? Tveka inte att söka! Vi ser fram emot att lära känna dig och höra hur just du kan bidra till att utveckla matematikglädjen i Mullsjö kommuns lågstadieskolor.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som speciallärare i matematik för årskurs F3 får du chansen att göra verklig skillnad i barns första möte med matematiken. Du blir en nyckelperson i att väcka nyfikenhet, skapa förståelse och bygga självförtroende hos elever som behöver det där lilla extra stödet för att lyckas.
I ditt dagliga arbete kommer du att:
* Inspirera och stärka elever i små grupper eller enskilt, där du skapar trygghet och väcker glädje för matematikens värld.
* Upptäcka möjligheter i varje elevs lärande genom att analysera resultat och anpassa undervisningen utifrån individuella behov.
* Arbeta tätt tillsammans med klasslärare och övriga kollegor för att hitta kreativa och effektiva metoder som lyfter hela elevgruppen.
* Vara en drivande kraft i skolans utvecklingsarbete för en inkluderande och stimulerande lärmiljö.
* Delta i elevhälsoteamet och bidra med din specialistkompetens för att tidigt ge elever rätt stöd.
* Kombinera din pedagogiska skicklighet med din passion för att ge varje barn de bästa förutsättningarna att lyckas både i och utanför klassrummet.
* Vara en närvarande och engagerad ledare som tillsammans med kollegor skapar både meningsfulla och trygga skolmiljöer som ger en hållbar och utvecklande skolgång för våra elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för att göra skillnad för de yngsta eleverna och som ser möjligheter i varje barns lärande. Du har ett stort engagemang för matematik och en förmåga att förmedla ämnet på ett sätt som väcker både nyfikenhet och självförtroende.
För att lyckas med uppdraget ser vi att du har:
* Speciallärarexamen med inriktning matematik eller motsvarande pedagogisk utbildning.
* Erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, gärna i de tidiga skolåren.
* God förmåga att analysera resultat och omsätta dem till inspirerande och effektiva undervisningsstrategier.
* En inkluderande och lösningsfokuserad inställning, där du ser samarbete med kollegor och vårdnadshavare som en självklarhet.
* Nyfikenhet och vilja att utveckla både dig själv och skolans undervisning i matematik.
* Som person är du varm, tydlig och kreativ en pedagog som kan möta varje elev där de befinner sig och bygga vägen vidare.
Vi lägger stort vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla kandidater som kallas till intervju ska vid intervjutillfället styrka sin identitet genom att uppvisa identitetshandling (pass eller nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndigheten).
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. I samband med anställning behöver du även styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med identitetshandling. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278041". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mullsjö kommun
(org.nr 212000-1603) Arbetsplats
Mullsjö kommun, Mullsjö F-3 Kontakt
Rektor
Carina Irvefors carina.irvefors@mullsjo.se 0392-144 02 Jobbnummer
9529909