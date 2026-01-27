Speciallärare med behörighet i matematik
2026-01-27
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Magelungen Utveckling är ett medarbetarägt aktiebolag som erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Magelungen bedriver behandling samt resursskolor på grundskole- och gymnasienivå. Målsättningen är att i verksamheterna skapa ett sammanhang som är hanterbart, meningsfullt och begripligt. I alla verksamheter är forskning och utvärdering en integrerad del.Om oss
Magelungens resursskola Jönsköping vänder sig till elever som är i omfattande behov av särskilt stöd och som behöver ett mindre sammanhang för att tillgodogöra sig undervisning. Den pedagogiska miljön är genomtänkt och anpassad utifrån elevernas behov. Grupperna är små, lärartätheten hög och elevhälsan förstärkt för att eleven ska ges möjlighet att utvecklas i sina studier och känna att de lyckas. Skolans personal är engagerade och har erfarenhet av att arbeta med elever som av olika anledningar inte kommer till sin rätt i sina tidigare hemskolor. Vi har en systemisk och salutogen grundsyn där fokus är att arbeta med helhet och bygga på det som fungerar. Vårt mål är att erbjuda ett sammanhang där alla elever kan få en chans att lyckas utifrån sina förutsättningar.
Om tjänsten
Som speciallärare med behörighet i matematik på Magelungen arbetar du aktivt i skolmiljön parallellt med ditt specialläraruppdrag med ansvar för undervisning på deltid (50 % vid start). Fokus på att stärka, bekräfta och stötta eleverna i såväl undervisningen som utanför klassrummet. Du arbetar i nära samarbete och samverkan med skolledningen, andra pedagoger, elevhälsan och behandlingssamordnare (socionomer och beteendevetare) genom att utgå ifrån elevernas kompetenser, styrkor och resurser och nyttja dessa för att kunna träna på det som är svårt.
Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad speciallärare med behörighet i matematik 4-9. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom grundskolan. Viktigt att du är flexibel och vill ingå i ett sammanhang där samverkan med dina kollegor är en central del av uppdraget. Du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du tycker att det är motiverande att arbeta med skolutveckling, specialpedagogiska frågor, ny forskning och är inte främmande för att tänka i nya banor. Skolan riktar sig enbart mot elever med omfattande behov av särskilt stöd och därför ser vi gärna att du har erfarenhet av att jobba med aktuell elevkategori. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Ansökan
För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rektor Mia Vigren.
Utdrag ur belastningsregistret (misstanke och brott) kommer att efterfrågas - blankett. Ansök i god tid, Handläggningstiden kan vara upp till två veckor från det att Polismyndigheten har tagit emot en fullständig ansökan tills utdraget skickas. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
(org.nr 556489-1447), https://magelungen.com/ Kontakt
Rektor
Mia Vigren maria.vigren@magelungen.com 0735012519 Jobbnummer
