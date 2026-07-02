Speciallärare matematik på gymnasiet
Victum Gymnasium Aktiebolag / Speciallärarjobb / Helsingborg Visa alla speciallärarjobb i Helsingborg
2026-07-02
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Krav för tjänsten:
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik på grundskola åk 7-9 eller gymnasienivå
God kunskap om Skolverkets styrdokument, kursplaner och bedömningskriterier
Påbörjad eller slutförd speciallärarutbildning i matematikPubliceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Speciallärare på hel- eller deltid. Meddela i ansökan vilken omfattning du är intresserad av. Arbetsuppgifter
Planera och genomföra undervisning i matematik med särskilt fokus på elever i behov av stöd.
Arbeta med differentierad undervisning för att möta elevers olika behov inom ramen för både klassrum och mindre grupper.
Genomföra pedagogiska utredningar och analyser av lärmiljöer för att identifiera var svårigheter uppstår.
Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare till lärarkollegor i frågor som rör utveckling av undervisning.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara lyhörd, effektiv och ha en god förmåga att skapa tillitsfulla relationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare.
Victum Gymnasium hittar du i centrala Helsingborg, granne med Helsingborg C. Skolan finns i en vacker fastighet med trevliga lokaler och utblick mot Öresund. Här möts dagligen strax över 210 elever och omkring 20 medarbetare. På skolan har vi Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet samt Introduktionsprogram. Victum är en fristående gymnasieskola som drivs av Victum AB, ett familjeägt utbildningsföretag som har gymnasieverksamhet i Helsingborg sedan 2002.
Vår elevsyn: Vårt perspektiv är självklart eleven i centrum! Vi satsar kontinuerligt och aktivt på att utveckla våra utbildningar med målet att alla våra elever ska få den allra bästa utbildningen i en trivsam och trygg skolmiljö. Vi vill få våra elever att utvecklas till mogna, självständiga och trygga individer rustade med en attraktiv gymnasieexamen.
Våra medarbetare: Vi vill att alla ska känna sig engagerade, drivande och delaktiga i skolans utveckling. Vi vill att varje medarbetare ska ha en bra arbetsmiljö, känna inflytande och uppleva ett personligt utvecklande arbete. Vårt mål är en skola med hög trivselfaktor i en stimulerande, samarbetande och kollegial anda.
Praktisk information om tjänsterna: Tillsvidare. Tjänstgöringsgrad kan anpassas. Tillträdesdag enligt ök. Tjänsten är en semesteranställning.
Ansökan skickas till rekrytering@victumgymnasium.se
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Bifoga lärarlegitimation och relevanta intyg kring speciallärare till din ansökan samt ditt löneanspråk. Vi begär in utdrag ur belastningsregistret i samband med intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Rekrytering sker löpande och annonsen kan tas bort innan utsatt sista datum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: rekrytering@victumgymnasium.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Victum Gymnasium Aktiebolag
(org.nr 556488-9482)
Järnvägsgatan 13 (visa karta
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252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
Victum Hälsogymnasium Aktiebolag Jobbnummer
9989327