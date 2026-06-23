Speciallärare matematik
Prolympia AB / Speciallärarjobb / Sundsvall Visa alla speciallärarjobb i Sundsvall
2026-06-23
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Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå med verksamhet från Göteborg i söder till Umeå i norr. Prolympia i Sundsvall är F-6 verksamheten naturskönt belägen på Haga med närhet till friluftsområden, Baldershovs friidrottsplats och Norrmalms fotbollsstadion. 7-9 är centralt belägen vid kvarteret Neptunus i Stenstan. Här erbjuder vi en skola i rörelse som fokuserar på kunskap, trygghet, idrott och hälsa för elever från förskoleklass till årskurs nio.
Välkommen till oss
Du som medarbetare är vår viktigaste resurs och vi hoppas att din tid här ska bli bra på många sätt. På Prolympia har vi högt uppställda mål och visioner, därför består vårt medarbetarteam av personer som vill vara med och skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska kunna kombinera skola och idrott. Ditt viktigaste uppdrag som speciallärare är att erbjuda eleverna en lärmiljö och undervisning som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och måluppfyllelse. Vi arbetar kontinuerligt för att erbjuda en arbetsplats där du som anställd:
Blir lyssnad på och har möjlighet att vara med och påverka/utveckla verksamheten
Är en del av ett team med lagkänsla
Erbjuds marknadsmässiga och bra anställningsvillkor
Om dig
Prolympia i Sundsvall söker nu en speciallärare för år 7-9 i matematik. Att vara speciallärare är ett viktigt uppdrag och för att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar att utvecklas söker vi rätt personer till vår skola!
Vi söker dig som har höga förväntningar på våra elevers och pedagogers kunskaper och värdegrund. Du som söker är en driven person med ett positivt förhållningssätt och delar våra värderingar och grundsyn på idrotten som verktyg för att skapa god hälsa och bra kunskapsresultat. Du har också en god kommunikativ förmåga, är tydlig i ditt ledarskap och har lätt för samarbete. I ditt vardagliga arbete har du förmåga att skapa tillitsfulla relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består i att stödja elever med utmaningar att hitta strategier för att ta till sig undervisningen på bästa sätt. Du arbetar tillsammans med mindre elevgrupper och ibland en till en. En del i tjänsten är även att handleda undervisande lärare i matematik. På Prolympia arbetar vi efter ett särskilt arbetssätt då det gäller extra anpassningar, särskilt stöd och undervisning för våra speciallärare och specialpedagoger. Det är mycket viktigt att du är flexibel och har vana att arbeta i ett högt tempo.
Som personal bidrar du också till att vardagen fungerar för eleverna där pedagogisk lunch, rastvakt och läxhjälp kan ingå. Uppdragets förväntningar följer Skolverkets författningsordning och allmänna råd.Kvalifikationer
Vi söker dig som erhåller eftergymnasial utbildning inom pedagogik och lärarutbildning med legitimation och relevant behörighet att undervisa för elever på högstadiet, helst speciallärarutbildning i matematik. Vi ser att du har god kunskap om skolans uppdrag och tidigare erfarenhet från pedagogiskt arbete. Vidare har du som söker goda IT- kunskaper och är van att använda digitala verktyg i det dagliga arbetet. Stor viktigt kommer också att läggas vid personlig lämplighet.
Tjänsten är på heltid med 6 månaders provanställning. För anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret som avser arbete i skola och förskola och vara mindre än ett år gammalt.
Vi arbetar aktivt i denna rekryteringsprocess vilket innebär att urval och intervjuer hålls löpande. I denna rekryteringsprocess har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering-och rekryteringshjälp.
Välkommen att bli en del av Prolympia! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prolympia AB
(org.nr 556702-6454), http://www.prolympia.se/
Rådhusgatan 4 (visa karta
)
852 31 SUNDSVALL Arbetsplats
Prolympia Sundsvall Kontakt
Ingela Brandsaeter ingela.brandsaeter@prolympia.se 072-0927989 Jobbnummer
9974994