Speciallärare Ma/NO till Hofgårdsskolan
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Sävsjö
2025-12-22
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Hofgårdsskolan är en högstadieskola belägen i Sävsjö tätort. På skolan studerar ungefär 300 elever och vi är c:a 40 kollegor som arbetar för att eleverna ska nå så långt som möjligt.
Som speciallärare med inriktning Ma/NO kommer du arbeta elevnära för att hjälpa eleverna nå så långt som möjligt där relationsbyggande är en viktig väg för att nå målet. Du kommer ha egen undervisning och finnas med som stöd på andra lärares lektioner för att främja elevernas lärande.
Rollen som speciallärare innebär även att du är en del av skolans elevhälsa och ska ska bidra med att arbeta främjande och förebyggande för elevernas bästa. I rollen ingår administrativa uppgifter.Kvalifikationer
Speciallärarutbildning med inriktning matematik och NO.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295704".
Sävsjö kommun
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Henrik Starkman henrik.starkman@savsjo.se 0382-153 15 Jobbnummer
