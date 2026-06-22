Speciallärare, Linblommans skola
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2026-06-22
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Vi har en gemensam strategi för utbildningen i vår kommun: att skapa en sammanhållen utbildningskedja som bidrar till ökad likvärdighet, förbättrade studieresultat och attraktiv utbildning. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna ha möjlighet att nå sin fulla potential och utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vi vet att det bygger på engagerade, kunniga och professionella medarbetare som bedriver en undervisning av hög kvalitet. Vi gör skillnad varje dag och är stolta över vårt uppdrag. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.
Linblommans skola är en F–6-skola fyra kilometer sydväst om Umeå centrum. En skola som är lagom stor att få nya vänner, lagom liten att varje elev blir sedd! Hos oss är digitala verktyg en naturlig del av arbetet. Vi har dessutom ett eget tillagningskök med hög andel ekologiska råvaror och tillgång till en av Umeås modernaste idrottshallar. Följ med på en digital rundtur här!
Nu söker vi en speciallärare!
Anställningsinformation
Tjänsten avser en tillsvidareanställning, heltid, med start augusti eller enligt överenskommelse. Detta är en semestertjänst.Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Vi söker en speciallärare till våra särskilda undervisningsgrupper för elever i årskurs 4–9 med inriktning autism. Grupperna besår av ca 6 elever per grupp och har ett stort upptagningsområde i kommunen. Du ingår i ett team tillsammans med andra lärare som är kopplade till verksamheten och ni arbetar gemensamt för att skapa en trygg, strukturerad och tillgänglig lärmiljö för eleverna. I det dagliga arbetet ingår ett nära samarbete med vårdnadshavare.
I uppdraget ingår undervisning, planering, uppföljning och dokumentation av elevernas lärande och utveckling. Du ansvarar även för att samordna och följa upp elevernas utvecklings- och stödsituation inom ramen för arbetet med USS. Centralt för uppdraget är samverkan med vårdnadshavare, elevhälsa och externa aktörer såsom BUP, socialtjänst och hälso- och sjukvård. I tjänsten ingår handledning till vår egen organisation på skolan. Pga den unika kompetens som enheten har kan även vägledning och stöd till andra skolor i behov av specialpedagogisk kompetens vara aktuell.
Om dig
Som person är du flexibel, tydlig och strukturerad. Du tycker om att arbeta med barn i behov av särskilt stöd då du är en väldigt viktig del av deras skoldag. Utifrån din profession har du goda kunskaper om elevernas utveckling och lärande samt kan identifiera och arbeta utifrån individens behov på organisations-, grupp-, och individnivå. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och har lätt för att kommunicera och samverka med elever och för målgruppen andra viktiga yrkesgrupper. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Utbildad speciallärare med behörighet för grundskolan
Har/har ansökt om lärarlegitimation
Erfarenhet av undervisning
Giltigt utdrag ur belastningsregister, med anledning av lagen om lämplighetskontroll
Obehindrade kunskaper i det svenska språket i tal och skrift
Meriterande
Utbildad logoped
Erfarenhet av specialpedagogiskt arbete
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Utbildning, För- och grundskolenämnden, Grundskolor F-6 Sydväst Kontakt
bitr. rektor
Cecilia Vikström cecilia.vikstrom@umea.se Jobbnummer
9971991