Speciallärare/lärare till Kristinebergsskolan
Stockholms kommun / Speciallärarjobb / Stockholm Visa alla speciallärarjobb i Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden.
Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med att forma morgondagens Stockholm.
Vi söker en speciallärare till Kristinebergsskolan som vill vara en del av att utveckla skolans systematiska kvalitetsarbete med skolans lärstudio och särskild undervisningsgrupp.
Arbetsplatsbeskrivning
Kristinebergsskolans vision "Kristinebergsskolan ska vara den bästa skolan för varje elev"
Kristinebergsskolan är Reggio Emilia inspirerad och fått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling.
Kristinebergsskolan är en av Kungsholmens kommunala grundskolor med 630 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan är vackert belägen i området runt Kristinebergs slott i byggnader från 1800-talet. Vi har engagerad och kompetent personal som bidrar till de goda resultaten för elevers lärande och trygghet. I Kristinebergsskolans natursköna omgivning har vi tillgång till äppelparken, idrottsplatsen och andra grönområden som används i den dagliga verksamheten och lockar till lek och lärande. Vi har nära till stadens museer, kulturutbud och andra kunskapskällor. Våra lärmiljö inbjuder till lustfyllt lärande och är anpassade både för fritids- och skolverksamheten. Vi har ett eget tillagningskök där våra kockar lagar näringsrik, varierad och god mat. Vi har ett eget odling skåp. Vi är stolta över vår skola och söker dig som vill anta utmaningen att leda och utveckla skolan vidare tillsammans med oss.
Vi har höga förväntningar på varandra.
Varmt välkommen med din ansökan.
Arbetsbeskrivning
Du kommer att:
Tillsammans med nuvarande speciallärare ha huvudansvaret för elevernas kunskapsutveckling i skolans särskilda undervisningsgrupp i de teoretiska ämnena
Ha ett nära samarbete med skolans socialpedagog som också arbetar i skolans lärstudio och särskilda undervisningsgrupp
Ha ett delat mentorskap för eleverna i skolans särskilda undervisningsgrupp tillsammans med nuvarande speciallärare och socialpedagog.
Ha ett nära samarbete med praktiskt-/ estetiska lärarna då även de undervisar i skolans SU-grupp.
Delvis undervisa enskilda elever/mindre grupper framför allt i åk 1-3 och främst de elever som behöver speciallärares kompetens för att utvecklas tillsammans med undervisande lärare.
Du kommer att samverka med elevhälsoteamets olika professioner i SKA, systematiska kvalitetsarbete med det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet
Tillsammans med ansvarig biträdande rektor, socialpedagog och speciallärare, specialpedagog utveckla skolans lärstudio och SU-grupp
Handleda och stödja arbetsgrupper på individ- och gruppnivå samt organisationsnivå med fokus på det systematiskt kvalitetsarbete.Publiceringsdatum2025-09-23Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare med speciallärarutbildning
Har bred ämnesbehörighet upp till åk 6
Har genuint intresse och engagemang för att utveckla såväl undervisning, arbetssätt och lärmiljöer för elever i behov av särskilt stöd
Har god förmåga att skapa gynnsamma förutsättningar för elevernas lärande och utveckling
Skapar goda relationer med elever och engagerar dem i deras lärande
Har god samarbetsförmåga med kollegor, vårdnadshavare och andra samverkansparter
Har fungerande rutiner runt dokumentation och uppföljning
Har förhållningssättet att "elever gör rätt om de kan" och om eleverna inte agerar som förväntat kan det bero på överkrav eller underkrav.
Sätter eleven i fokus och gör eleven delaktig i de samtal som rör eleven.
Ser till elevens hela dag och vet att övergångar och lärmiljöer är viktiga ingredienser i pusslet som behöver läggas för den enskilda eleven och gruppen.
Jobbar med entreprenörskap i skolan där alla elever utvecklar kunskaper, förmågor och förhållningssätt som rustar dem för ett föränderligt samhälls- och arbetsliv.
Är förtrogen med att utveckla läromedel som är anpassade till eleverna på individ- och gruppnivå.
Meriterande
Om du vid tidigare anställningar innehaft någon form av karriärtjänst eller arbetslagsledare där du fått erfarenhet och bekräftelse på att du hanterar att leda dina kollegor i skolans utvecklingsarbeten
Vi söker dig som brinner för att jobba med elever i behov av särskilt stöd och vill vara en del av att utveckla skolans lärstudio och särskilda undervisningsgrupp.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons
kompetens och därmed motverka diskriminering.
Intervjuer sker löpande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5437". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Pernilla Karlsson pernilla.karlsson@edu.stockholm.se 08-50832421 Jobbnummer
9523107