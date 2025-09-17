Speciallärare/lärare SV SO
2025-09-17
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skurups kommun, Kugghjulets resursskola i Skurup
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Kugghjulets resursskola är en skola för elever med autismspektrumtillstånd. Skolan ligger i samma hus som Rydsgårdsskolan i Rydsgård i en naturskön miljö och på gångavstånd till tågstation.
Kugghjulet bedriver undervisning i skola och fritidshem för ca 10 elever. Antagningen av elever till resursskolan sker utifrån behovsprövning av elevens behov av särskilt stöd som härrör från autismspektrumtillstånd (AST). Det föreligger dock inga krav på en diagnos för att erbjudas plats på resursskolan. Resursskolan följer grundskolans läroplan och vänder sig till elever i årskurserna 4-9.
Vi har en hög personaltäthet och skolan har en egen rektor och egen elevhälsa. Vi samverkar med rydsgårdsskolan gällande specialsalar.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor skapar ni en tillgänglighetsanpassad undervisning utifrån varje elevs behov. I samarbetet hittar vi strategier för att ge eleverna en hållbar skoldag och därigenom en ökad måluppfyllelse
Du kommer att undervisa elever som är i behov av individanpassningar i åldersblandade smågrupper.
På Kugghjulet lägger vi upp organiseringen gemensamt. Du ansvarar för vissa ämnen men behöver också vara delaktig i andra ämnen, tillsammans med kollegor.
Din undervisning präglas av tydlig struktur, arbetsro, trygghet och lust att lära. För att lyckas i uppdraget krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i och utanför klassrummet. Vidare är du en trygg pedagogisk ledare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla vår undervisning så att vi skapar bästa möjliga förutsättningar för våra elever att nå sina uppsatta mål.
Tjänsten är en semestertjänst.Kvalifikationer
Du har erfarenhet av att undervisa mellan- och högstadiet
Du är legitimerad att undervisa företrädesvis i Svenska och so-ämnen på mellanstadiet
Du har erfarenhet av, och kunskap om att undervisa elever med autism.
Du har förmågan att skapa goda relationer med eleverna, vårdnadshavare och kollegor.
Du har erfarenhet och kompetens att möta och motivera elever i behov av individuella anpassningar.
Du arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt
Du har en positiv elevsyn.
Du har erfarenhet av att tillgänglighetsanpassa lärmiljön på såväl individ-, grupp- som organisatorisk nivå.
Du har erfarenhet av bedömning och betygssättning.
Du har erfarenhet av att arbeta med särskilt stöd.
Meriterande är om du:
har speciallärarexamen.
• har erfarenhet av att undervisa i fler ämnen än de som angivits, företrädesvis engelska
• har en god förmåga att samarbeta i grupp såväl som att självständigt ta initiativ.
• har flera ämnesbehörigheter
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
