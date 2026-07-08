Speciallärare, lärare i svenska åk 7-9
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Ljungby Visa alla grundskollärarjobb i Ljungby
2026-07-08
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Den nybyggda Hjortsbergskolan för åk 7-9 ligger centralt i Ljungby med grönområde i närheten samt i nära anslutning till F-6 skola samt fritidshem. I vår verksamhet har vi även tillgång till idrottshall. Den nya 7-9 skolan har eget kök, matsal och fem hemvister. Skolan är byggd för att vara 5-parallellig med upp till 375 elever, men startar upp med 4 - parallellig verksamhet from hösten 2024.
Hjortsbergskolan är en mångkulturell skola och vi ser alla elever som våra elever. Arbetsmiljön präglas av ett fokus på en god social arbetsmiljö, trygghet, respekt och samarbete. Olikheter ses som en tillgång och målet är att alla elever ska lyckas med sina studier.
Tillsammans för trygghet och kunskap
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill undervisa i svenska samt arbeta som speciallärare i åk 7-9 på Hjortsbergskolan. Som speciallärare planerar, genomför och följer du upp undervisningen. Du kommer både jobba i klass och med elever i mindre grupper och med enskild undervisning.
Delat mentorskap ingår i tjänsten. Eventuellt kan annan ämneskombination, franska eller hem- och konsumentkunskap, vara aktuell.Kvalifikationer
Du som söker bör vara utbildad speciallärare för åk 7-9 och ha lärarlegitimation. Men även du som har annan utbildning eller erfarenhet är välkommen att söka tjänsten. Stor vikt läggs på samarbetsförmåga och förmåga att möta elever i grupp och enskilt.
Barn- och utbildningsnämnden vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75-100% med tillträde 2026-08-10. Lärarlegitimation i rätt ämneskombination krävs för tillsvidareanställning. Tjänsten tillsätts under förutsättning av att erforderliga beslut tas. .
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället för en tryggare framtid.
Som en del av detta kan det för flera tjänster genomföras fördjupade bakgrundskontroller samt krav på att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visa att:
• 93 procent tycker att jobbet känns meningsfullt.
• 93 procent upplever att chefen har tillit till att medarbetare utför sina uppgifter på ett bra sätt.
• 78 procent ser fram emot att gå till jobbet.
Resultatet är högt gällande respektfullt bemötande (93%) och trygghet på arbetsplatserna (94%).
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "110:26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby Kommun
(org.nr 212000-0670)
Olofsgatan 9 (visa karta
)
341 83 LJUNGBY Arbetsplats
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Anna Halldén +46372784447 Jobbnummer
9996389