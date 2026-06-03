Speciallärare/klasslärare
Lerums kommun, Lerums Gymnasium / Speciallärarjobb / Lerum Visa alla speciallärarjobb i Lerum
2026-06-03
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Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Lerums gymnasium ska vara en av regionens mest attraktiva gymnasieskolor och ett självklart alternativ för ungdomarna i Lerum. Vi söker nu dig som tillsammans med elever, medarbetare och skolledning vill vara med i det arbetet.
På Lerums gymnasium går det drygt 1300 elever med 9 nationella program, vuxenutbildning och anpassad gymnasieskola. Skolans vision är "En skola öppen för alla- Bli den bästa versionen av dig själv".
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Som speciallärare/klasslärare på Lerums anpassade gymnasieskola har du det övergripande pedagogiska ansvaret för din grupp. Vårt uppdrag vilar på Skollagen och det regionala ramverket, vilket innebär att vi fokuserar på att främja elevernas personliga utveckling, sociala gemenskap och progression mot målen.
Du blir spindeln i nätet i ett klassrumsteam där du leder arbetet med resurspedagog och elevassistent. Tillsammans skapar ni en trygg och tillgänglig lärmiljö där varje elevs unika förmågor står i centrum.
Hos oss står du aldrig ensam. Vi har format en stark organisation runt vår undervisning. I enheten har vi en specialpedagog som stöttar på organisations-, grupp- och individnivå, samt en förstelärare med ett särskilt uppdrag att leda arbetslagets utveckling.
Tillsammans driver vi just nu vårt prioriterade utvecklingsområde: Utveckla undervisningen och elevernas lärande. För dig innebär detta att du får ett nära, professionellt bollplank och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Dina huvudsakliga arbetsområden:
• Pedagogisk ledning & Bedömning: Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen, samt ansvarar för kontinuerlig bedömning och elevernas progression mot målen.
• Tillgänglig lärmiljö i samverkan: Du utvecklar lärmiljön med fokus på främjande och förebyggande insatser, i nära samarbete med specialpedagogen och Elevhälsoteamet (EHT).
• Systematiskt kvalitetsarbete (SKA): Du driver arbetet med att analysera elevernas progression och deltar aktivt i arbetslagets kollegiala utveckling i samarbete med förstelärare och specialpedagog.
• Kommunikation & Ledning: Du leder klassrumsteamet operativt och äger den formella dialogen med vårdnadshavare gällande elevernas kunskapsutveckling.Kvalifikationer
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du har:
• Pedagogisk högskoleexamen med behörighet att undervisa i anpassad skola (meriterande om du är utbildad speciallärare).
• Erfarenhet av att arbeta med målgruppen och en djup förståelse för intellektuella funktionsnedsättningar.
• Tydligt ledarskap och förmåga att leda andra vuxna i klassrummet (resurspedagog och elevassistent).
• Ett driv för skolutveckling: Du motiveras av kollegialt lärande och vill bidra till vårt prioriterade utvecklingsområde.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med en tydlig rollstruktur. Du backas upp av en resurspedagog (expert på AKK, LAB och tydliggörande pedagogik), en elevassistent (för det nära omsorgsarbetet) samt ett starkt pedagogiskt stöd från specialpedagog och förstelärare. Här får du förutsättningarna att fokusera på det du är bäst på undervisning och elevernas lärande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329329". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums Kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
)
443 80 LERUM Arbetsplats
Lerums kommun, Lerums Gymnasium Kontakt
Sveriges Lärare
Eva-Lena Medin eva-lena.medin@lerum.se 0705-842048 Jobbnummer
9943783