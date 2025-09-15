Speciallärare Kinnarps skola/studierum år 7-9
2025-09-15
Vi söker nu specialpedagog eller speciallärare till vårt elevhälsoteam och som är kommer vara ansvarig för vårt studierum i första hand.
Vad kan vi erbjuda dig?
I uppdraget ingår att ansvara för studierummet där 3-5 elever får extra stöd utifrån olika behov i sin inlärning. I studierummet är det elever som oftast behöver stöd i visa ämnen och är där kortare perioder under en skoldag. Då behoven styr vårt arbete i EHT innebär det olika arbetsuppgifter som pedagogisk kartläggningar, uppföljning runt elever och det mer övergripande arbetet som sker i EHT med inriktning i att kunna jobba förebyggande på olika sätt.
I EHT ingår ytterligare en specialpedagog, kuratorer, en skolsköterska samt rektor. Vi har ett välfungerande, strukturerat elevhälsoarbete som är format utifrån boken EHM - Elevhälsomötet. Arbetssättet är väl förankrat på hela skolan och vi känner att elevhälsoteamet, undervisande lärare och övrig personal jobbar tillsammans i denna modell och samarbetar för att hitta lösningar så att alla elever ska lyckas.
Elevhälsoteamet har också en stor del i skolans kompetensutveckling. Utifrån skolans behov stakar teamet ut riktningen på vad som behöver utvecklas och planerar och genomför sedan insatser utifrån det och där bidrar du med din kompetens som är viktig.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog eller speciallärare.
Du vill vara en del av vårt elevhälsoteam utifrån det som beskrivs ovan. Du engagerar dig i undervisning, handledning till pedagoger och skolutveckling. Du bidrar med din kompetens till elevhälsoteamet och studierummet och håller dig uppdaterad kring t.ex. ny forskning för att i det kunna utveckla dig själv och andra. Du är lösningsfokuserad, flexibel och har lätt att samarbeta.
I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor - både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
Framtiden nästa - för skolan och oss på Falbygden!
