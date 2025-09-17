Speciallärare Kållekärrs skola
2025-09-17
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Kållekärrs skola och fritidshem ligger centralt på Tjörn och får cirka 215 elever från förskoleklass till årskurs 5 sin undervisning. Vi är ett engagerat kollegium (cirka 25 lärare och övrig personal) som känner både varandra och eleverna väl. Tillsammans skapar vi en varm och trygg arbetsmiljö.
Vi har gemensamma anpassningar, strategier och arbetssätt i klassrummen utifrån Skolverkets "Specialpedagogik för lärande" för att varje elev ska lyckas så långt som möjligt. Vi följer regelbundet upp och utvecklar vår undervisning, och arbetar med kooperativt lärande.
Rasterna är en viktig del av elevernas skoldag. Lärare i fritidshemmet planerar och ansvarar för aktiviteter och lärande under rasterna. Vår skolgård gränsar till skogen och är inbjudande och varierad. Den lockar till lek och rörelse och bidrar till välbefinnande.
Målet för oss som arbetar i barn- och utbildningsförvaltningen är att skapa en hållbar framtid genom en trygg och meningsfull utbildning med tilltro till individen.
Vi stärker vårt arbete för att fler elever ska nå målen. Du arbetar individ- och gruppinriktat med elever i behov av särskilt stöd, planerar och följer upp insatser, skriver kartläggningar och åtgärdsprogram samt handleder kollegor.
Arbetet innebär nära samarbete med arbetslag, vårdnadshavare och olika myndigheter.
Som lärare planerar, genomför och följer du upp undervisningen, skapar struktur och studiero och har löpande kontakt med vårdnadshavare. Du samarbetar nära kollegor och skolledning, tar gemensamt ansvar för alla elever och bidrar till ett gott klimat i klassen och på skolan.
I samarbete med skolledning och kollegor tar du ett gemensamt ansvar för alla skolans elever, verksamhetens utveckling och arbetar för att skapa en god atmosfär och stämning i din klass, liksom på skolan i allmänhet. Tillsammans med kollegor och skolledning tar du ansvar för alla elevers lärande och bidrar till god stämning och studiero.Kvalifikationer
Om det här passar in på dig kan det vara dig vi söker:
* Du har speciallärarexamen eller fördjupade kunskaper i tidig läs-, skriv- och matematikutveckling
* Du har lärarexamen med lärarlegitimation årskurs 1-3, F-6 eller 4-6.
* Du är väl förtrogen med skolans uppdrag och styrdokument
* Du är lyhörd och ser och utgår ifrån varje elevs behov och förutsättningar
* Du drivs av en vilja att se möjligheter till förbättringar både för verksamheten, eleven och dig själv
* Du bygger fungerande relationer med elever och deras vårdnadshavare
* Du har lätt för att samarbeta, skapa relationer, och vara tydlig i dialog med elever, vårdnadshavare och kollegor
* Du är positiv och lösningsinriktad
* Du har förmågan att entusiasmera och engagera
* Du är ansvarstagande och strukturerad
* Du har god digital kompetens (Unikum, Prorenata, Teams)
ÖVRIGT
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
