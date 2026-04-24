Speciallärare inom språk-, skriv- och läsutveckling
2026-04-24
Åkerskolan ligger i västra Nässjö, nära Skogsvallens idrottsplats. På skolan går det elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Vi har två skolformer, grundskola och anpassad grundskola samt fritidshem för samtliga elever. Till hösten kommer vi att ha ca 520 elever på skolan.
Ökat lärande, likvärdighet och mötesplatser är tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor, den medelstora kommunen med ca 30 000 invånare på det Småländska höglandet. För att förverkliga detta har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för förskola och skola i Nässjö kommun. Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn och elev de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Målet är att varje barn och elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar.
Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och kvalificerad speciallärare inom språk-, skriv- och läsutveckling. Som speciallärare hos oss har du en central roll i att främja elevers språkliga utveckling. Du arbetar analysbaserat och planerar, genomför och följer upp stödinsatser på individ- och gruppnivå. Arbetet sker i nära samarbete med undervisande lärare, elevhälsoteam och skolledning. Uppdraget präglas av tillit till din professionella bedömning och ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling och måluppfyllelse. Du ingår i skolans elevhälsoteam samt i ett speciallärarteam tillsammans med andra speciallärare.
I uppdraget ingår att:
Undervisa elever enskilt eller i mindre grupper.
Kartlägga elevers behov av stöd samt genomföra pedagogiska utredningar och läs- och skrivutredningar.
Planera, genomföra och följa upp specialpedagogiska insatser inom läs- och skrivinlärning.
Arbeta förebyggande för att tidigt identifiera elever i risk för läs- och skrivsvårigheter.
Handleda och stötta pedagoger i anpassningar, extra stöd och didaktiska strategier.
Bidra till utvecklingen av tillgängliga lärmiljöer.
Delta i elevhälsoteamets arbete.
Samverka med vårdnadshavare och vid behov externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare med speciallärarexamen med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling.
Har erfarenhet av att genomföra läs- och skrivutredningar.
Har god kunskap om kartläggningar, åtgärdsprogram och extra anpassningar.
Har ett övergripande perspektiv på verksamheten
Arbetar aktivt för att undervisningen ska vara likvärdig och tillgänglig för alla elever.
Har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ansök direkt via länken i annonsen.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
