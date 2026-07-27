Speciallärare Innovitaskolan Myrängen
Academedia Support AB / Speciallärarjobb / Huddinge Visa alla speciallärarjobb i Huddinge
2026-07-27
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Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Det här blir du en del av
Här vill vi locka kandidaterna till oss, vi vill få dem att vilja börja arbeta i just vårt företag och din enhet. Det är stor konkurrens om de bästa medarbetarna, lägg därför lite extra tid på att skriva detta avsnitt.
Ett exempel för AcadeMedia är:Vill du vara med och göra Sverige lite bättre? AcadeMedia hjälper människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Vår vision är att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för de allra bästa och mest drivna förskolepedagogerna, lärarna och skolledarna i Sverige. Som en del av Sveriges största utbildningsföretag är karriärmöjligheterna hos oss stora, så varför inte ta chansen?
Det här erbjuder vi dig
Innovitaskolan Myrängen söker en engagerad speciallärare!Hos oss får du vara med och skapa en trygg och inkluderande lärmiljö där varje elev lyckas. Vi erbjuder ett starkt kollegialt samarbete och en trygg skola med höga målresultat. Vi är en väl fungerande familjär liten skola med ca 180 elever i åk F-3.Vi söker en engagerad och kompetent speciallärare som vill vara en aktiv del av utvecklingen hos oss!Du ingår i skolans elevhälsoteam och bidrar till att utveckla systematiken och effektiviteten i processen kring elever i behov av särskilt stöd, samt deltar i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan.Du planerar, genomför och följer upp insatser i undervisningen för att främja elevernas kunskapsutveckling. Du arbetar både individ- och gruppinriktat med elever i behov av särskilt stöd för att utveckla tillgängligheten i lärmiljön.Du ger handledning och stöd till kollegor i det pedagogiska arbetet. Du skriver kartläggningar, utredningar om särskilt stöd och åtgärdsprogram samt följer upp insatser och dokumentation.Arbetet innebär många kontaktytor med elever, kollegor, vårdnadshavare och olika myndigheter.
• Har lärarlegitimation mot grundskolans lägre åldrar (krav).• Har speciallärar- eller specialpedagogexamen och erfarenhet av att arbeta som det.• Har erfarenhet av att skriva utredningar av elevers behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram.• Är en trygg och stabil ledare.• Har förmågan att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor• Är flexibel och lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga och bidrar ansvarsfullt till utveckling i det kollegiala lärandet.• Är engagerad och tillför entusiasm med energi och lust i arbetet.• Är strukturerad och systematisk.• Är handlingskraftig, och lösningsfokuserad och omsätter dina kunskaper praktiskt konkret.• Är lyhörd och nyfiken på elevers röst och perspektiv, och tror att elever gör rätt om de kan.• Leder kollegor med lyhördhet och nyfikenhet.• Behärskar svenska mycket väl i både tal och skrift då det krävs i arbetet.• Tar ansvar för att fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.• Har behörighet i svenska som andraspråk.• Har erfarenhet av undervisning på lågstadiet.• Har erfarenhet av språkutvecklande undervisning.• Ett plus är om du kan dokumentera i ProRenata.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor:• Tillsvidare med 6 mån provanställning• Arbetstider: Enligt schema.• Tillträde: Enligt överenskommelse.
Övrig information
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Tillträdesdag: 2026-08-10Placeringsort: StockholmAnställningsform: FerietjänstSista dag att ansöka är 2026-07-23Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.Kontaktperson: Patrik Eriksson Telefonnummer: 0761080876 Mail: patrik.eriksson2@innovitaskolan.se
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
141 37 HUDDINGE Arbetsplats
Innovitaskolan Kontakt
Rekryterare
Patrik Eriksson patrik.eriksson2@innovitaskolan.se Jobbnummer
10013275