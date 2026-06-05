Speciallärare IF Fornbackaskolan
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2026-06-05
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Fornbackaskolan är en tvåparallellig F-6-skola med cirka 340 elever och 80 personal. Vi är en grundskola och en anpassad grundskola, som även innefattar en avdelning för elever med rörelsehinder. På skolan finns också en egen särskild undervisningsgrupp och en kommungemensam särskild undervisningsgrupp. Fornbackaskolan är en mångkulturell skola som ligger mitt i ett bostadsområde där de flesta av våra elever bor. På Fornbackaskolan ser vi olikheter som en tillgång, där allas lika värde är i fokus.
På Fornbackaskolan arbetar vi utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Här är betydelsen av kommunikation och interaktion centralt. Lärarna använder sig av kooperativa stödstrukturer för att uppmuntra eleverna till att kommunicera och använda språket aktivt. Fokus ligger även på att stärka elevernas läsförmåga genom att systematiskt träna avkodning och språkförståelse. Vi arbetar aktivt med att öka elevernas ordförråd genom att introducera nya ord i meningsfulla sammanhang och erbjuda eleverna tillfällen att använda orden i samtalsövningar eller egna producerade texter.
Med hjälp av en tillgänglig lärmiljö säkerställer vi att alla elever får en positiv inlärningsupplevelse och får möjligheten att nå sin fulla potential. I klassrummen finns tillgång till interaktiva tavlor och surfplattor. Alla surfplattor är utrustade med programmen som finns i Skolon, kommunens gemensamma digitala plattform.
På Fornbackaskolan strävar vi efter att ha en god arbetsro i alla lärmiljöer och att alla elever upplever att de blir sedda. Genom vårt demokratiska uppdrag strävar vi efter att främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Skolans atmosfär upplevs som lugn och välkomnande. Skolans välförankrade traditioner är en del av den trygghet som finns i skolan.
Vi strävar efter att vår utemiljö ska vara tilltalande. Vi tror på en aktiv rast där elever och medarbetare får möjlighet att umgås i olika former, där lekfullhet och skapande står i centrum. Vi är delaktiga i trivselprogrammet, som är ett program för aktivitet och inkludering, där vänliga och respektfulla trivselledare i årskurs 3-6 skapar möjligheter för ökad aktivitet på rasterna. Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Uppdraget som lärare på den anpassade grundskolan är i första hand att planera och genomföra lektioner med eleverna i klassen. I nära samverkan med elevassistenter har du ansvar för att organisera för elevernas hela skoldag. Du kommer parallellt arbeta med att utveckla elevernas sociala utveckling. Hos oss på Fornbackaskolan tillhör du ett arbetslag med övriga lärare inom anpassad grundskola. Du kommer även att ha ett nära samarbete med skolans specialpedagog och speciallärare.
Samarbete med vårdnadshavare och andra myndigheter är nödvändigt för elevernas bästa.
Vem är du?Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, stabil, och har god självinsikt i din yrkesroll.
Du är ansvarstagande, initiativrik och självständig.
Du tycker att det är stimulerande att arbeta lösningsfokuserat och se det som en utmaning att få elever som utmanar på olika sätt, att utveckla sina förmågor så att de når kunskapskraven.
Du är lyhörd för elevens behov, tydlig, respektfull och har en god förmåga till samarbete med elever, vårdnadshavare och övriga pedagoger.
Du strävar för att möta varje elev på deras villkor och anpassar undervisningen efter de behov som gruppen och individerna har.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning.
Meriterande:
Du har erfarenhet av att bedriva läs- och skrivinlärning
Du har god kompetens av kommunikationsverktyg, TAKK och AKK för elever inom AG
Du har erfarenhet av arbete med barn som har flerfunktionsnedsättningar
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:
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Fornbackaskolan ligger ca.1 km från pendelstationen Östertälje. Bussen går regelbundet förbi skolan och hållplatsen ligger ca.100 meter från skolan.
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Emily Bergfors emily.bergfors@skolasodertalje.se Jobbnummer
9950465