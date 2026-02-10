Speciallärare IF, anpassad grundskola
2026-02-10
Vill du vara med och skapa en bra start för barn och ungdomar utifrån deras behov och förutsättningar?
Anpassad grundskola är en del av norra rektorsområdet och vi har vår verksamhet på Stenstalid- och Hacklehemsskolan. Här går elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav. Vi är uppdelade i ämnen och ämnesområden. Anpassad grundskola i Kristinehamn har elever från årskurs 1 till 9 och totalt har vi drygt 50 elever.
På grund av ökat elevunderlag söker vi nu tre speciallärare med inriktning IF som ska undervisa i Ämnen 1-3 , 4-6 eller 7-9.
Dessutom söker vi tre som ska undervisa i Ämnesområden på låg-, mellan- eller högstadiet. Ytterligare en speciallärare behövs för undervisning i slöjd och bild.
Tillsammans arbetar vi för elevers rätt till bra utbildning och personalen är verksamhetens viktigaste resurs. Som speciallärare bidrar du till att verksamheten utvecklas i rätt riktning och du ger våra elever goda förutsättningar att växa och att utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.
"Det roligaste med att jobba på den anpassade grundskolan är att se hur våra elever med funktionsvariationer utvecklas och trivs." - Lärare på anpassad grundskola.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera och genomföra undervisningen för våra elever. Uppdraget innebär också att du ska planera dina elevresursers arbetsuppgifter och tillsammans med dem ta ansvar för att verksamheten utvecklas så att varje elev ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.
Vi är team som hjälper och stöttar varandra. Förutom den kunskapsmässiga utvecklingen behöver eleverna också stöd i sin sociala utveckling. Våra elever har ofta omsorgsbehov som du behöver hantera. Ett nära samarbete med vårdnadshavare och andra myndigheter är nödvändigt för elevernas bästa.
Vi söker dig som medvetet arbetar för att skapa en god lärandemiljö som är utmanande, stimulerande och lockar eleverna till nyfikenhet och lärande. Alla elever ska möta vuxna som ser varje elevs unika möjligheter, som skapar förtroendefulla och trygga relationer och visar lust och engagemang i samspelet med eleven.Kvalifikationer
Utbildning
Legitimerad speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning.
Pesonliga kompetenser
Vi söker dig som är en trygg och harmonisk och som har ett stort engagemang för elevernas lärande och utveckling. Du är stabil och skapar struktur, förutsägbarhet och trygghet i undervisningen, även i situationer som kräver anpassning och lyhördhet.
Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team tillsammans med kollegor. Med din relationsskapande och empatiska förmåga bygger du förtroendefulla relationer med vårdnadshavare, samarbetspartners och inte minst med eleverna som du möter utifrån deras individuella behov och förutsättningar.
Du är tydlig i din muntliga kommunikation och anpassar ditt språk och ditt bemötande till olika mottagare. Med din pedagogiska insikt planerar, genomför och utvecklar du undervisningen på ett medvetet och inkluderande sätt, där varje elev ges möjlighet att lyckas.
Som person är du lyhörd och flexibel, och du har förmåga att hitta lösningar i en föränderlig vardag med elevernas bästa i fokus.
ÖVRIGT
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
