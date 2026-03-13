Speciallärare i Svenska till Rönnowska skolan
Helsingborgs kommun / Speciallärarjobb / Helsingborg Visa alla speciallärarjobb i Helsingborg
2026-03-13
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Rönnowska skolan är dne största gymnasieskolan i Helsingborg och ligger i framkant när det gäller utbildning. Alla de yrkesprogram vi erbjuder är cetrifierade av branschen, vilket är unikt för vår skola. På Rönnowska skolan har vi ca 1000 elever och över 140 medarbetare.
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Skolan ligger centralt i Helsingborg nära knutpunkten. Rönnoska skolan är inne i en spännande utvecklasfas där du som pedagog får vara delaktig i vårt fortsatta arbete.
Vill du vara med? Välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Som speciallärare arbetar du relationsskapande och ser att ditt arbete tillsammans med andra gör skillnad för varje individ och möjliggör en plats för förändring. Arbetet är omväxlande, utmanande och utvecklande i din profession. Tillsammans med skolans personal och EHT arbetar du för en tillgänglig och god lärmiljöför våra elever. Du handleder dina kollegor och initierar rätt insatser i samverkan med övriga professioner i EHT.
Som speciallärare på Rönnowska skolan är din huvudsakliga uppgift att bidra till lärande för våra elever. Du ansvarar för elevernas lärande och utveckling genom att utgå från varje elevs specifika kunskaper och förutsättningar. Du lyfter fram ämnet genom kreativ och praktisk undervisning. Du förväntas kunna driva kontinueligt utvecklingsarbete inom ämnet och arbetslaget. I rollen ingår ett nära samarbete med elever och kollegor för att tillsammans uppnå goda resultat.
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig speciallärare i svenska. Du är intresserad av att ingå i en ambitiös personalgrupp som ständigt utvecklar sin verksamhet med helheten för ögonen. I enlighet med uppdraget kan du också ta eget ansvar och arbeta självständigt
Som lärare har du förmånga att sätta eleven i fokus. Genom pedagogisk skicklighet har du lätt för att skapa kontakt med människor och förmedla din akunskper till våra elever. Du använder pedagogisk dokumentation som metod för att öka medvetenheten om det egna arbetet i skolan. Med hjälp av pedagogisk dokumentation synliggör och reflekterar du över förhållningssätt och lärandeprocesser. Dokumentationen används för att förstå och fatta nya beslut. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 260320
Anställningsform: Ferietjänst
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Antal tjänster: 1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-114459". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se
Bredgatan 22 (visa karta
)
252 25 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Biträdande rektor
Britta Berglund Britta.Berglund@helsingborg.se Jobbnummer
9795111