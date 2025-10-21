Speciallärare i svenska och engelska till Skrantaskolan
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan / Speciallärarjobb / Karlskoga Visa alla speciallärarjobb i Karlskoga
2025-10-21
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan i Karlskoga
Är du nyexaminerad lärare så ingår handledning av en mentor under ditt första år. Om du studerar till lärare finns det också goda förutsättningar att kombinera arbete med studier. Som lärare i Karlskoga kommuns skolor har du möjlighet att fortsätta din professionella utveckling och göra karriär. Du kan bland annat bli VFU-handledare eller förstelärare och vi tillämpar distribuerat ledarskap med ansvar för olika utvecklingsgrupper
I vår natursköna stad händer det mycket spännande just nu. Här har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa.
Skrantaskolan är en del av skolförvaltningen och ligger i södra delen av Karlskoga. Vi har ca 350 elever. Vi som arbetar på Skrantaskolan har en kultur där vi stöttar, kompletterar och lär av varandra. Vi värdesätter våra kollegor och tilliten till varandra. Här arbetar vi tillsammans för eleverna och betonar vikten av goda relationer.
Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Vi söker nu en behörig speciallärare med inriktning mot ämnena svenska och engelska i åk 7-9.
Du kommer att:
* undervisa elever i särskild undervisningsgrupp
* undervisa elever som går till det särskilda stödet för att få hjälp i ett eller flera ämnen
* planera, genomföra och dokumentera din undervisning utifrån styrdokument, enskilt och tillsammans med kollegor i ämnes- och arbetslag
* driva utvecklingen av organiseringen av särskild undervisningsgrupp och särskilt stöd tillsammans med andra speciallärare, specialpedagog och EHT.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska och engelska för årskurs 7-9 och har speciallärarutbildning.
Du är en engagerad lärare med erfarenhet av elever med olika Npf-diagnoser, som kan sätta gränser och skapa ett tryggt klassrumsklimat. Du är en trygg och tydlig ledare i klassrummet och har lätt för att skapa och underhålla goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare. Du värdesätter och bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Du är strukturerad och har förmåga att planera, organisera och analysera elevernas lärande samt din undervisningsstruktur på ett effektivt sätt som leder till önskade resultat. Du anpassar din undervisning efter de elever du arbetar med.
För att kunna bidra i skolans fortsatta digitala utveckling förväntas du besitta goda IT-kunskaper och att du lätt kan ta dig an digitala system. Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med elever, kollegor och vårdnadshavare samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver.
Det är meriterande om du har:
* utbildning i svenska som andraspråk
* erfarenhet av att arbeta med språkutvecklande arbetssätt (SKUA)
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer.
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN 2025-00402". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga kommun
(org.nr 212000-1991), https://karlskoga.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/jobba-i-karlskoga-kommun/jobba-som-larare.html Arbetsplats
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Kontakt
Rektor
Madeleine Wittgren 0586-613 57 Jobbnummer
9567606