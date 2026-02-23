Speciallärare i svenska åk 7-9 Kvarnskolan
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Kvarnskolan är en högstadieskola med gångavstånd från Jakobsbergs centrum. Vi har drygt 370 elever, mer än 50 personal och eget tillagningskök.
Som speciallärare hos oss arbetar du nära elever, lärare och EHT för att ge stöd och anpassad undervisning i svenska.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som speciallärare i svenska arbetar du med att stödja elever i behov av särskilt stöd för att utveckla sina språk-, läs- och skrivförmågor. Arbetet innebär att identifiera elevers svårigheter, planera och genomföra anpassad undervisning samt följa upp deras utveckling.
Du ansvarar för att kartlägga elevers kunskapsnivå genom observationer, tester och pedagogiska bedömningar. Utifrån detta planerar du individuella insatser och arbetar både enskilt med elever, mindre grupper av elever och som stöd i klassrumsmiljö . En viktig del av arbetet är att stärka elevernas läsförståelse, ordförråd, stavning, skrivstrategier och studieteknik.
Specialläraren samarbetar nära klasslärare, elevhälsa och vårdnadshavare för att skapa en helhetsbild av elevens behov. Du bidrar med handledning och pedagogiska strategier till kollegor samt deltar i arbetet med extra anpassningar och åtgärdsprogram.
I uppdraget ingår även att utveckla inkluderande lärmiljöer, anpassa material och använda alternativa verktyg som digitala hjälpmedel för att underlätta elevernas lärande. Dokumentation, uppföljning och utvärdering av insatser är en kontinuerlig del av arbetet.
Målet är att ge eleverna ökat självförtroende, bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen och en positiv upplevelse av sitt lärande i svenska.Kvalifikationer
Speciallärarexamen med inriktning svenska, språk-, läs- och skrivutveckling, eller motsvarande utbildning
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska
Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
God kunskap om läs- och skrivsvårigheter, exempelvis dyslexi och språkstörning
Förmåga att kartlägga, analysera och planera individuella pedagogiska insatser
Erfarenhet av att arbeta med extra anpassningar och åtgärdsprogram
God samarbetsförmåga och vana att handleda kollegor
Förmåga att skapa inkluderande och tillgängliga lärmiljöer
Erfarenhet av digitala verktyg och alternativa lärverktyg som stöd i undervisningen
God dokumentations- och kommunikationsförmåga
Erfarenhet av att leda och delta i skolans systematiska kvalitetsarbete
Behörighet i svenska som andraspråk är en merit
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Ersättning
