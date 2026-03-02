Speciallärare i matematik, Tunaholmsskolan 7-9
2026-03-02
Tunaholmsskolan är en mångkulturell 7-9 skola som ligger centralt belägen i Mariestad. På skolan studerar ca 340 elever och 45 personal arbetar i fyra olika lag kring eleverna. Genom att stimulera, stödja och utmana eleverna i det dagliga arbetet utvecklas tilltro till den egna förmågan. Hos oss ska alla känna tillhörighet och trivas - skolan är viktig och vi lär för livet!
Nu söker vi en engagerad speciallärare i matematik från hösten 2026 som vill vara med och skapa de bästa förutsättningarna för våra elevers kunskapsutveckling. Om du gillar lagarbete och är genuint intresserad av att skapa goda förutsättningar för lärande med elevens behov i centrum hoppas vi på att få möjlighet att arbeta tillsammans med dig! Notera att intervjuprocessen kan komma att starta innan annonseringstiden löpt ut.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Du sätter ur socialt och pedagogiskt perspektiv elevens bästa i centrum samt bedriver och utvecklar ditt arbete utifrån vetenskap och beprövad pedagogisk erfarenhet på egen hand och tillsammans med andra. Som speciallärare i matematik innefattar bland annat ditt uppdrag:
* Undervisning i mindre grupp med fokus på strategier och redskap som stärker elevernas matematikinlärning. Kollegialt samarbete sker primärt med lärare i matematik, elevhälsoteam och skolledning.
* Att analysera och undanröja hinder i olika lärmiljöer samt utveckla arbetet med stödinsatser och extra anpassningar.
* Observationer av undervisning och elevgrupper vid behov, i nära samråd med elevhälsoteamet.
* Delta i kartläggningar och riktade insatser vid behov, samt vara delaktig i uppföljning och analys av elevernas kunskapsutveckling.
* Stöd till lärare genom handledning, verktyg och strukturer för att möta olika elevers behov i matematikundervisningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har lärarlegitimation och behörighet för undervisning i matematik för årskurs 7-9.
* Är utbildad speciallärare med inriktning mot matematik eller lärare med pågående speciallärarutbildning. Du som är legitimerad lärare i matematik och har annan dokumenterad kompetens och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig och relevant kan också vara intressant för tjänsten.
* Har ett tydligt, relationellt och strukturerat ledarskap som skapar en tillgänglig lärmiljö. Ditt fokus riktas mot helhetslösningar och ett relationellt och inkluderande förhållningssätt i undervisningen.
* Har god samarbetsförmåga, flexibilitet och ett lösningsfokuserat förhållningssätt samt ser dokumentation, uppföljning och elevstödjande insatser som en självklar del av kvalitetsarbetet.
* Du har även en har god kompetens inom Office 365.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen till oss på Tuna!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
