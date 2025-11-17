Speciallärare i matematik i åk 7-9, Funkaboskolan
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen
2025-11-17
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Funkaboskolan ligger strax norr om Kalmar centrum och är en av de äldsta skolorna i staden. Upptagningsområdet sträcker sig från Ölandsleden i söder till Krafslösa i norr. I öster gränsar vi mot Kalmarsund och i väster mot Norra vägen. Funkaboskolan är en F-9 skola med ca 820 elever och 120 personal.
Funkaboskolan erbjuder följande verksamheter:
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola åk 1-9
Vi tycker att olikheter och mångfald är en styrka och en tillgång, då detta gör oss till ett Sverige i miniatyr. Vi vill genom tydlighet och lyhördhet ta vara på elevernas intressen och tillföra nya utmaningar för att öka lusten att lära. Vi arbetar för att alla ska bemötas med tolerans och acceptans och för att alla ska ges förutsättningar att utvecklas till den bästa versionen av sig själv.
Vill du göra skillnad i matematikundervisningen? Hos oss får du vara med och forma en undervisning där varje elev får möjlighet att lyckas. Vi söker en speciallärare i matematik för åk 7-9 som vill arbeta nära både elever och kollegor.
Du kommer att:
* Utveckla undervisningen tillsammans med ämneslärare.
* Identifiera behov och sätta in rätt stödinsatser.
* Arbeta med intensivmatematik och för-undervisning.
* Undervisa tillsammans med ämneslärare i kommunens satsning på extra matematik (Delux) lokalt på skolan.
* Undervisa mindre grupper inom ramen för kommunens satsning Mer matematik tillsammans med ambulerande matematiklärare.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad lärare som är utbildad speciallärare med inriktning mot matematik. Som speciallärare har du behörighet att undervisa i matematik för årskurs 7 - 9. Det är viktigt att du har god kunskap om skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete. Vi tror att du som söker denna tjänst är flexibel och uppskattar variationen i arbetsuppgifterna. Det är avgörande att du har en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med både elever och kollegor.
Du bör ha en stark didaktisk och pedagogisk förmåga och arbeta utifrån evidensbaserad forskning. Du har ett starkt engagemang för elevers lärande och erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Kunskap om pedagogiska kartläggningar, åtgärdsprogram, anpassningar samt relevanta digitala verktyg är också nödvändig.
