Speciallärare i matematik åk 1-6 Dalabergsskolan
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2026-07-03
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Uddevalla – en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om jobbet
Som speciallärare i matematik på Dalabergsskolan kommer du att spela en avgörande roll i våra elevers lärande och utveckling. Du ansvarar för att skapa en inspirerande och stöttande miljö där elever i årskurs 1-6 kan växa i sitt matematiska tänkande och kunskap. Vi söker en person med en passion för matematik och förmåga att anpassa undervisningen efter varje elevs unika behov.
Ditt arbete kommer att präglas av:
Personlig mognad och initiativtagande: Du tar egna initiativ för att utveckla undervisningen och stödja eleverna i deras lärande.
Samarbetsförmåga: Tillsammans med kollegor, föräldrar och elever fortsätter du att bygga en stark lärandekultur.
Relationsskapande: Du bygger förtroendefulla relationer så att eleverna känner sig trygga och motiverade att lära.
Strukturerad undervisning: Du skapar tydliga och engagerande lärandemål för att säkerställa att varje elev får de verktyg de behöver för att lyckas.
Vi på Uddevalla kommun strävar efter att ge våra elever den bästa möjliga utbildningen, och vi vet att du kan bidra till detta viktiga arbete. Tillsammans formar vi framtiden i en positiv och dynamisk arbetsmiljö. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Som speciallärare i matematik för årskurs 1-6 på Dalabergsskolan får du en nyckelroll i att stödja och utveckla elevers matematiska färdigheter. Du kommer att arbeta nära både elever och kollegor för att skapa en inkluderande och inspirerande lärandemiljö där alla kan växa och trivas. Ditt arbete kommer att innebära:
Arbete med särskilt stöd och extra anpassningar för elever i matematik.
Observationer, handledning och stöd i undervisning
Nära samarbete med specialpedagog och elevhälsoteam
Arbete med kartläggningar och åtgärdsprogram tillsammans med specialpedagog. Du stöttar vid behov lärare i deras kartläggningsarbete.
Att bidra till skolans positiva arbetsklimat och delta aktivt i skolans utvecklingsarbete.
Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam. Elevhälsan består av rektor, biträdande rektor, kurator, skolsköterska, specialpedagog och speciallärare som alla har hela eller majoriteten av sina tjänster på Dalabergsskolan.
Vi söker dig som
är en engagerad och passionerad speciallärare i matematik som vill göra skillnad för våra elever i årskurs 1-6. Hos oss på Dalabergsskolan söker vi någon som:
Har personlig mognad och visar initiativtagande i sitt arbete.
Har en stark förmåga att samarbeta och bygga relationer med både elever och kollegor.
Visar ledarskap i klassrummet och kan motivera elever till att nå sina mål inom matematik.
Är strukturerad och kan planera lektioner som engagerar och utvecklar våra elevers matematiska färdigheter.
Vi värdesätter kreativa idéer och medskapande, där din kunskap och ditt engagemang blir en del av vår utveckling som arbetsplats. Tillsammans med oss får du möjlighet att växa och skapa en positiv inverkan i varje elevs liv. Kom och bli en del av vårt team i Uddevalla, där vi tillsammans strävar efter att ge våra barn den bästa tänkbara utbildningen!Kvalifikationer
För att passa in i rollen som speciallärare i matematik på Dalabergsskolan ser vi att du har följande kvalifikationer:
Behörig speciallärarePersonliga egenskaper såsom:
Personlig mognad: Du har en stabil och trygg personlighet som gör att du kan agera som en förebild för dina elever.
Initiativtagande: Du är proaktiv och tar ansvar för din undervisning, alltid på jakt efter nya sätt att förbättra och engagera.
Samarbetsförmåga: Du trivs med att arbeta i team och samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare för att skapa bästa möjliga lärandemiljö.
Relationsskapande: Du är duktig på att bygga och underhålla positiva relationer som främjar trygghet och lärande för alla elever.
Ledar-, och vägarskap: Du har en naturlig ledarskapsförmåga och kan inspirera och motivera dina elever att nå sina mål.
Strukturerad: Du arbetar metodiskt och har förmåga att skapa en tydlig och strukturerad lärmiljö som stödjer elevernas matematikutveckling.
Vi tror att dessa egenskaper är avgörande för att du ska kunna göra skillnad i dina elevers liv och bidra till en positiv lärandekultur på skolan. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla Kommun
(org.nr 212000-1397), https://www.uddevalla.se/jobb
Varvsvägen 1 (visa karta
)
451 81 UDDEVALLA Arbetsplats
Förskole- och grundskoleförvaltningen, Dalabergsskolan Kontakt
HR-partner
Liam Rosén liam.rosen@uddevalla.se 0522696000 Jobbnummer
9990424