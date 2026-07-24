Speciallärare i matematik
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2026-07-24
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Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor – eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad – bron till framtiden.
Torsvik skola är en av Sveriges mest framgångsrika grundskolor. Skolan grundades år 1907 och här finns en härlig blandning av nytänkande och tradition. Med bra kommunikationer och endast 15 minuter från T-centralen ligger skolan bra till för de flesta. Vi tar emot cirka 800 elever i årskurs f-9, varav cirka 250 elever i lågstadiet.
Lidingö stad har 11 kommunala grundskolor, vi fokuserar på kunskap och lustfyllt lärande vilket syns i våra goda studieresultat. Vi erbjuder en skola som är en del i det digitala samhället och vi lägger stor vikt vid att förbereda eleverna inför framtiden. Skolledarna och lärarna på Lidingö utbyter erfarenhet, lär av varandra och utvecklas tillsammans.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Vi söker nu en speciallärare i F- åk 3 med inriktning matematik. Vi söker dig som har ett stort engagemang för elevers lärande. I arbetet ingår att genomföra screeningar, följa upp resultaten och arbeta med elever som riskerar att inte nå målen. Vidare ingår det att tillsammans med elever, vårdnadshavare och lärare utreda behovet av särskilt stöd och upprätta åtgärdsprogram i årskurs F-3. Du bemöter elever med ett specialpedagogiskt förhållningssätt. I detta ingår att flexibla och individuella lösningar utifrån varje elevs önskemål och behov sätts främst. Undervisningen sker enskilt, i liten grupp och i klassrummet.
För att lyckas med uppdraget som speciallärare/specialpedagog förväntar vi oss att du är en tydlig ledare med förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, personal och vårdnadshavare. Tillsammans med skolans elevhälsoteam, lärare, fritids och resurser driver du skolans utveckling framåt för att eleverna skall må bra och höja måluppfyllelsen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare. Vi välkomnar både dig med lång erfarenhet och dig som är nyexaminerad. Vi ser gärna att du har kunskap om olika undervisningsmetoder baserade på aktuell forskning och att du har ett intresse för att kontinuerligt hålla dig uppdaterad inom området tillgängligt lärande.
Du har god förmåga att skapa och upprätthålla positiva relationer, ett engagerat förhållningssätt och ett starkt fokus på elevers lärande. Du arbetar systematiskt utifrån övertygelsen att alla elever vill och kan lyckas. Du är tydlig i din kommunikation och tar ansvar för hela ditt uppdrag. Vidare har du god samarbetsförmåga och en vilja att hitta lösningar tillsammans med andra.
I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. Vi förväntar oss att du bidrar till att skapa engagemang, visar ett professionellt förhållningssätt och tar egna initiativ för att kontinuerligt utveckla både dig själv och verksamheten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Enligt skollagen krävs det att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister före anställning inom förskola, skola och övrigt arbete med barn. Detta begär du utdrag om på polisens hemsida. | Polismyndigheten (polisen.se)
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss är det självklart att vi lär av varandra och att vi tillsammans skapar en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga. Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C332894". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö Kommun
(org.nr 212000-0191)
Lejonvägen 15 (visa karta
)
181 82 LIDINGÖ Arbetsplats
Lidingö Stad, Grundskola Kontakt
Rektor
Sara Carlson sara.carlson@lidingo.se 0730793385 Jobbnummer
10010531