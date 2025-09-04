Speciallärare i matematik
2025-09-04
About this vacancy
Vikariat med möjlighet till förlängning, Speciallärare i matematik till IES StaffanstorpPubliceringsdatum2025-09-04Om företaget
International English School (IES) i Staffanstorp är en växande och dynamisk grundskola där undervisningen sker på både svenska och engelska. Vår internationella personalgrupp arbetar tillsammans för att skapa en trygg, inkluderande och inspirerande lärmiljö för alla elever.Om tjänsten
Vi söker nu enspeciallärare i matematiksom vill vara med och göra skillnad. Du blir en viktig del av vårt specialpedagogiska team och får möjlighet att påverka och utveckla skolans arbetssätt för att göra undervisningen mer tillgänglig.Dina arbetsuppgifter
• Ge specialpedagogiskt stöd i matematik - i klassrummet, i mindre grupper och enskilt.
• Arbeta relationellt med fokus på elevernas styrkor och möjligheter.
• Bidra med din kompetens till skolans specialpedagogiska utveckling.
• Samverka med kollegor och vara del av ett engagerat team.
• Dokumentera, följa upp och utvärdera insatser.
Vi söker dig som:
• Har lärarlegitimation och speciallärarexamen, gärna med inriktning matematik.
• Ärstark i matematikoch brinner för att stötta elever i deras lärande.
• Är flexibel, lösningsfokuserad och har tålamod.
• Har ettrelationellt förhållningssättoch tycker om att bygga goda relationer med elever och kollegor.
• Är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö och tycker om att ha roligt på jobbet.
• Har goda kunskaper isvenska och engelska- engelskan är en naturlig del av skolmiljön, men matten är ditt främsta fokus.
Vi erbjuder:
• Eninternationell och inspirerande arbetsmiljömed kollegor från hela världen.
• Möjlighet att utveckla undervisningen i matematik på både individ- och skolnivå.
• Ett professionellt specialpedagogiskt team med stöd, samarbete och gemenskap.
• En varierad elevgrupp - med både högpresterande elever och elever i behov av stöd.
• En arbetsplats där vi värdesätterglädje, samarbete och engagemang.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. Så ansöker du
