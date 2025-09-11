Speciallärare i Ma till Loviselundsskolan
Stockholms kommun / Speciallärarjobb / Stockholm Visa alla speciallärarjobb i Stockholm
2025-09-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du arbeta tillsammans med nyfikna elever, engagerade kollegor och skolledning? I så fall är du välkommen till oss på Loviselundsskolan.
Vi är en interkulturell F-6 skola i ett mångkulturellt område, inklusive anpassad grundskola har vi totalt ca 380 elever. Skolan ligger omgiven av fina naturområden, nära tunnelbanan i Hässelby gård.
Skolan är indelad i flera skolbyggnader kring en stor samt en mindre skolgård vilka båda inbjuder till goda lärmiljöer.
Ditt uppdrag
Ditt huvudsakliga uppdrag är speciallärare med inriktning Ma på mellanstadiet i årskurserna 4-6.
I uppdraget som speciallärare ansvarar du tillsammans med skolledning och övriga i elevhälsoteamet för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidrar till elevernas lärande och måluppfyllelse. Vårt fokus är att göra den pedagogiska, fysiska och sociala miljön tillgänglig för alla elever.
I ditt arbete förväntas du
föreslå insatser och anpassningar för elever i behov av detta
medverka i kartläggningar, upprättandet av utredningar och åtgärdsprogram samt uppföljning och utvärdering av dessa
arbeta praktiskt med att ge elever stödinsatser och undervisa individuellt, i grupp och i ordinarie undervisningssituationer
Du är en del av skolans elevhälsoteam och förväntas
bidra med erfarenhet och kompetens för att hålla fokus på lärande och utveckling under elevhälsoteamets arbetsgång och möten
ha en konsulterande och handledande roll gentemot all personal i syfte att utveckla samarbetet och stödet för elevers utveckling mot målen.
vara en viktig del i elevhälsoteamet och arbeta proaktivt för att utveckla vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete
identifiera möjligheter och reducera hinder i skolans lärmiljö, men också hinder på organisations-, grupp- och individnivå
arbeta med frågor om inkludering och värdegrund som en naturlig del i ditt arbete
Din kompetens och erfarenhet
Du är ansvarsfull och har förmåga att se till varje elevs individuella behov och förutsättningar och i samarbete med kollegor kan du bidra med att utveckla goda lärmiljöer för alla elever i skolan.
Du har erfarenhet och kompetens att driva skolutvecklingsfrågor och pedagogiska diskussioner är något som intresserar dig.
Du är väl insatt i gällande styrdokument och har goda IKT-kunskaper.
Du har god förmåga att utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner och rådande kunskapskrav.
Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat och behov samt strukturerar och anpassar din undervisning så att en trygg och adekvat lärandemiljö skapas.
Du gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, både självständigt och tillsammans med andra.
Du är trygg, stabil, har självinsikt och är en tydlig ledare i klassrummet.
Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor.
Du planerar, organiserar, prioriterar och analyserar din lektionsstruktur såväl som övriga uppdrag som ingår i din roll på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2025-09-11Övrig information
FÖR LÄRARE:https://pedagog.stockholm/
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5230". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Hässelby gård Kontakt
Monica Portin monica.portin@edu.stockholm.se 076-1204451 Jobbnummer
9505053