Speciallärare, grundskola
Gnesta Waldorfskoleförening / Speciallärarjobb / Gnesta Visa alla speciallärarjobb i Gnesta
2026-06-13
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Välkommen till vår inspirerande gemenskap på Gnesta Waldorfskola!
Om Skolan
Skolan är vackert belägen på Gnestahöjden, tio minuters gångväg från Gnesta tågstation, 40 minuter från Stockholm C. Huvudman är en icke vinstdrivande förening som grundades 1993. Gnesta är en växande kommun och vi är en modern waldorfskola som ständigt växer och utvecklas med ca 190 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 9 och fritids.
Gnesta Waldorfskola kännetecknas av en helhetssyn på eleverna som syftar till att utveckla hela människan – tanke, känsla och vilja. Några saker som utmärker vår pedagogik är att vi arbetar med ämnesöverskridande temaperioder och har som mål att integrera skapande aktiviteter som bild, hantverk och musik i alla skolans ämnen.
Anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 60% som inleds med en provanställning på 6 månader. Ytterligare 20% kan vara möjligt under 26/27. Startdatum är 10/8-26.
Tjänstens beskrivning
Som speciallärare på Gnesta Waldorfskola arbetar du förebyggande, främjande och åtgärdande med att hjälpa våra elever att nå kunskapskraven. Du kommer att arbeta tillsammans med våra lärare, i vårt EHT som består av specialpedagog, kurator, skolsköterska och rektor för att ge våra elever det de behöver för att utvecklas så långt som möjligt.
Din kompetens
Du har en examen som speciallärare. Du har ett starkt engagemang och intresse för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna. Du är analytisk, strukturerad och målinriktad. Du är kommunikativ och inspirerande. Du är flexibel i ditt arbetssätt och har lätt för att samarbeta.
Du har grundläggande IT-kunskaper.
Du har erfarenhet av Waldorfpedagogik eller ett intresse av att lära dig.Publiceringsdatum2026-06-13Kvalifikationer
Statlig lärarlegitimation eller waldorflärarlegitimation.
SpeciallärareSå ansöker du
Om du är redo att ta dig an en utmaning och göra en positiv skillnad i elevernas liv, skicka in din ansökan bestående av ett personligt brev och ditt CV till rektor@gnestawaldorfskola.se
. Ange "Ansökan Speciallärare GWS" i ämnesraden.
Vi ser fram emot att välkomna en nyfiken och engagerad lärare till vårt team och fortsätta vår resa med att forma framtidens generation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: rektor@gnestawaldorfskola.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gnesta Waldorfskoleförening
FJÄLLG 11 (visa karta
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646 32 GNESTA Arbetsplats
Gnesta Waldorfskola Jobbnummer
9962405