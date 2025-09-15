Speciallärare för årskurs 7-9 Kvarnhagsskolan
2025-09-15
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en engagerad och legitimerad speciallärare med bred behörighet som brinner för att jobba mot årskurserna 7-9.
Du ska även vara intresserad av att jobba med nyanlända elever och med att stärka lärares förmåga att jobba med nyanländas lärande och språkutveckling.
Du ska ha ett stort intresse för att undervisa, inspirera och bidra med kunskapsutveckling och framtidstro för våra elever. I uppdraget ingår att planera och genomföra undervisning för att nå lärande och utveckling hos eleven utifrån deras individuella förutsättningar. Det är viktigt att du stärker elevens tilltro till sin egen förmåga att lära och stimulera till ett livslångt lärande. Du ska vara flexibel och självständig, men även kunna jobba med andra pedagoger och speciallärare i lag. Du ska kunna dokumentera och göra olika utredningar självständigt. I arbetet ska du hela tiden sträva efter att tillsammans med övriga lärare skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Vår arbetsplats är positiv och inkluderande där vi tillsammans hjälps åt med att skapa goda förutsättningar för lärande i nutid och inför framtiden.
Vi erbjuder dig
Kvarnhagsskolan är i en utvecklingsfas där vi erbjuder kompetensutveckling för våra lärare utifrån verksamhetsmål och kompetens. Vårt mål är att arbeta språkutvecklande med fokus på differentierad undervisning. Vi har många engagerade lärare och speciallärare som arbetar tillsammans med att främja lärande i klassrummet för varje enskild elev. Vi tror på att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du som söker till oss
Krav: Är legitimerad speciallärare.
Du ska ha höga förväntningar på dig själv, dina kollegor och dina elever. Ha god samarbetsförmåga och även kunna arbeta självständigt. Alltid har eleverna i fokus.
Tycka att utveckling är berikande och vilja vara med och utveckla verksamheten.
Ett positivt förhållningssätt, kvalitetstänkande och flexibilitet är något vi värderar högt.
Du ska ha goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Vi lägger dessutom stor vikt vid personliga egenskaper.
Du ska ha erfarenhet av olika dokumentationsverktyg, kartläggningar och utredningar inom grundskolan men också inom anpassad grundskola.
För att du ska trivas i rollen som speciallärare hos oss söker vi dig som är:
Du är resultatorienterad, strukturerad och jobbar formativt i ditt ämne och processer som är nödvändiga för elevens kunskapsutveckling.
Du är mån om att skapa goda relationer både till elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du har ett prestigelöst förhållningssätt och kan lätt samarbeta med dina kollegor och andra aktörer.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Ersättning
