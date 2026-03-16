Speciallärare, Falkenbergs Gymnasieskola
2026-03-16
Vill du jobba på en skola som präglas av bredd och mångfald som samtidigt håller en tydlig riktning utifrån Utbildning Falkenberg där undervisningskvalitet står i fokus? Då är du varmt välkommen till oss på Falkenbergs gymnasieskola!
Falkenbergs gymnasieskola är en kommunal gymnasieskola med 13 nationella program, introduktionsprogrammet samt tre program inom den anpassade gymnasieskolan. Sammanlagt går c:a 1400 elever på skolan. Vuxenutbildningen Falkenberg och Campus Falkenberg bedriver i hög grad utbildning i egen regi och har uppemot 1000 elever som studerar i olika omfattning och på olika nivåer. Personalen på skolan som helhet omfattar c:a 200 personer. Utbildningarna är till största delen samlade i närliggande, ny- eller ombyggda lokaler.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
Vi söker nu en utbildad speciallärare med inriktning mot språk, skriv- och läsutveckling och som brinner för att arbeta både elevnära och mer övergripande. Tjänsten är enhetsöverskridande och som speciallärarresurs kopplas du på där behovet är som störst.
I din roll som speciallärare blir du en del av skolans resursteam och arbetar nära specialpedagogerna. Eftersom uppdraget är riktat mot både högskoleförberedande- och yrkesprogram kommer du ha ett tätt samarbete med flera rektorer utöver kollaboration med olika resurs- och elevhälsofunktioner.
Som speciallärare arbetar du framförallt mot elever på individ- och gruppnivå för att förstärka elevernas utveckling mot målen i SvE, SvA och ENG i samarbete med undervisande lärare. Ytterligare en viktig aspekt av uppdraget är att vara med och ta fram underlag till samt driva arbetet mot att säkerställa likvärdighet i fördelning av skolans pedagogiska resurser.
Som speciallärare på Falkenbergs gymnasieskola får du även rollen som medledare, där du tillsammans med förstelärare, specialpedagoger och speciallärare driver verksamhetens didaktiska utvecklingsarbete framåt. Detta arbete är en central del av skolans övergripande satsning mot högre måluppfyllelse.
Tjänsten avser en semestertjänst. Intervjuer kommer att ske löpande, så tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad speciallärare mot språk, skriv- och läsutveckling. Yrkeserfarenhet samt behörighet som lärare på gymnasieskola är meriterande.
I linje med Utbildning Falkenberg söker vi en person med ett relationellt förhållningssätt och god förmåga att skapa nya- samt utveckla befintliga relationer. För att trivas med uppdraget är det viktigt att du är bekväm med en föränderlig arbetsvardag, och att du har förmågan att fokusera på möjligheter i olika uppkomna situationer.
Du har en god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift.
Vi förutsätter att du har en god digital kompetens och vana vid att jobba med olika lärplattformar för dokumentation och återkoppling.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312802 - 2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Falkenbergs kommun
Falkenbergs kommun, Gymnasieskolan
nås via kommunens kontaktcenter
