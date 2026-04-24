Speciallärare F-3 anpassad grundskola Ronnaskolan
2026-04-24
Brinner du för att göra skillnad för elever i deras utbildningsresa? Nu har just du chansen att bli en del av ett fantastiskt team på vår anpassade grundskola!
Ronnaskolan
Ronnaskolan är en tvåparallellig F-9 skola med drygt 600 elever inklusive anpassad grundskola och kommunövergripande särskild undervisningsgrupp. Trygghet, relationer och tillgänglig lärandemiljö är förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. I lärandet ska fokus ligga på elevernas styrkor och utifrån det ska skolan arbeta främjande och förebyggande för att ge eleverna de förutsättningar de behöver för en lyckad skolgång.
På Ronnaskolan arbetar vi med att utveckla nya strategier för lärande, att skapa utrymme för lärare att arbeta med undervisning, uppföljning och kvalitativ formativ bedömning. Detta gör vi bland annat genom att arbeta i ett tvålärarskap i stort sett inom samtliga teoretiska ämnen och i halvklasser inom de praktiskt estetiska ämnena.
Vi är ca 90 medarbetare, allt ifrån vaktmästare, kamratstödjare, lärare och annan personal som tillsammans utgår från elevens skoldag som en helhet där alla elever är allas elever.
Inför höstterminen 2026 söker vi en vikarie för en av våra lärare som är föräldraledig.
Tjänsten är på anpassad grundskola och vi söker dig som idag har en legitimation som grundskolelärare F-3 och har en examen som speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning. Publiceringsdatum2026-04-24Arbetsuppgifter
Du ansvarar för hela undervisningsprocessen tillsammans med andra lärare för de elever som läser ämnesområde och de som läser ämne.
Du förstår vikten av att undervisning ska vara kreativ och stimulerande, samtidigt som den ska vila på forskning och beprövade metoder.
Du planerar, organiserar och genomför undervisningen enskilt och tillsammans med dina kollegor.
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga och vilja att arbeta tillsammans med övrig personal för att eleverna ska nå sin fulla potential.
Tillsammans med de andra skapar du en arbetsmiljö i klassrummet som präglas av trygghet, förtroende och respekt.
Lärare i den anpassade grundskola ingår i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor planerar, undervisar, handleder och dokumenterar utifrån läroplanen.
Du organiserar och leder lektionerna vilka är anpassade efter elever inom intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatriska nedsättningar och olika syndrom för att ge goda förutsättningar för lärande.
Du samarbetar nära kollegor kring undervisning och planering av verksamheten.
Vem är du?Kvalifikationer
- Du är legitimerad grundskollärare
- Du har en speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning
- Du är väl förtrogen med den anpassade grundskolans läroplan
- Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
- Du kan arbeta med och skriva extra anpassningar inom anpassade grundskolans område
- Flera års erfarenhet inom läraryrket
- Du har kunskap och erfarenhet av alternativ kompletterande kommunikation med teckenstöd samt om kompensatoriska läromedel. Dina personliga egenskaper
- Du är professionell i din yrkesroll, tar ansvar, är engagerad, motiverad och bidrar i arbetet med ständiga förbättringar.
- Du samarbetar och utvecklas tillsammans med andra där du bidrar med din kunskap och erfarenhet.
- Tillsammans med dina kollegor vill du alltid hitta nya lösningar för att ge eleverna det stöd som krävs för att skapa en tillgänglig lärmiljö som präglas av trygghet, studiero, förtroende och respekt.
- Du är intresserad av att arbeta med elever med funktionsvariationer och kan anpassa din undervisning till denna målgrupp.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper men kravet om att du är legitimerad grundlärare och speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning kommer att prioriteras.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:
javascript:void(0)
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster som kräver registerkontroll. Ett registerutdrag (bakgrunds- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Kontakt
Jeanette Holm jeanette.holm@skolasodertalje.se Jobbnummer
9873230