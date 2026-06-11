Speciallärare Elmeskolan åk F-6
Älmhults kommun, Grundskolan / Speciallärarjobb / Älmhult Visa alla speciallärarjobb i Älmhult
2026-06-11
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Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Elmeskolan är en F-6 skolan med från höstterminen 2026 ca 180 elever. Vi samverkar och delar byggnad med International school of Älmhult i närhet till Hagabo bostadsområde. Vi har tre arbetslag på skolan; fritidshemmet, F-3 och 4-6. Vi har organiserat med ett studiecenter på skolan för elever med behov av nära stöd och lugn miljö, vilket inkluderar en speciallärares kompetens och ledning. Elmeskolan satsar på kollegialt utvecklingsarbete genom förstelärare som varje vecka leder arbetslagen i språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, även den sociala lärmiljön har varit ett fokusområde, därtill kollegiala auskultationer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som speciallärare arbetar du i ett nära samarbete med en annan speciallärare och nära arbetslagen och rektor. Du ingår i ett team där speciallärare och lärare i svenska som andraspråk arbetar för samsyn för elevers behov av stöd.Du är en viktig del av vårt elevhälsoteam och du stödjer elever på både grupp- och individnivå samt har kontakt med vårdnadshavare utifrån din roll som speciallärare. Med din kompetens stödjer du även pedagoger och lärare i deras arbete. På Elmeskolan tror vi på teamarbete där varje enskild kompetens kommer till sin rätt samtidigt som all personal måste kunna vara där vi bäst behövs för stunden, för våra elevers bästa.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen och legitimation som speciallärare, inriktning språk-, läs- och skrivutveckling. Erfarenhet är meriterande. Du kan uttrycka dig på korrekt svenska i tal och skrift. Du arbetar helhetsorienterat med hög grad av flexibilitet. Du har lätt för att visa tolerans och se saker ur olika perspektiv. Du kan arbeta både självständigt som i team och du har ett gott självförtroende samtidigt som du visar prestigelöshet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 .
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.
Älmhults kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering och tar inte emot personliga brev. Urvalet görs istället utifrån CV, urvalsfrågor och intervjuer kopplade till tjänstens krav.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Innan anställning måste du kunna visa att du har rätt att arbeta, i enlighet med utlänningsförordningen. Det innebär att du behöver styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom att uppvisa pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med en identitetshandling. Om du inte kan göra det måste du istället visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller på annat sätt bevisa att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331002/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älmhults Kommun
(org.nr 212000-0647)
Box500 (visa karta
)
343 23 ÄLMHULT Arbetsplats
Älmhults kommun, Grundskolan Kontakt
Rektor
Maria Eriksdotter maria.eriksdotter@almhult.se 0476643252 Jobbnummer
9958568