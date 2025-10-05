Speciallärare anpassad gymnasieskola

Ideella Fören Saltå By Med Firma Fören Saltå By / Speciallärarjobb / Södertälje
2025-10-05


Visa alla speciallärarjobb i Södertälje, Salem, Ekerö, Nykvarn, Botkyrka eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ideella Fören Saltå By Med Firma Fören Saltå By i Södertälje

Saltå skola är en anpassad gymnasieskola som ligger i det otroligt vackra sörmländska landskapet. Vi har nationella och individuella program och skolan är placerad på landet med närhet till djur och natur. Vi har en mycket kompetent och trevlig personalgrupp som samarbetar och hjälper varandra för att komma längre i arbetet med våra fina ungdomar.
Vi söker dig som har en speciallärarutbildning med inriktning IF - om du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar som har NPF och /eller IF är det meriterande.
Som person behöver du vara stresstålig, flexibel, ödmjuk och ha lätt för att samarbeta med andra.
Arbetet är en 80 % ferietjänst som är ett vikariat från januari - juni månad men med stor möjlighet till förlängning och på sikt till en tillsvidareanställning.
Hör av dig för en intervju och ett studiebesök på vår trevliga skola.
Cathrine Evertsson - rektor Saltå by
cathrine.evertsson@saltaby.se
mobil: 0767723151

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: cathrine.evertsson@saltaby.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "speciallärare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ideella Fören Saltå By Med Firma Fören Saltå By

Arbetsplats
Saltåskolan

Jobbnummer
9540807

Prenumerera på jobb från Ideella Fören Saltå By Med Firma Fören Saltå By

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ideella Fören Saltå By Med Firma Fören Saltå By: