Speciallärare anpassad gymnasieskola
2025-10-05
Saltå skola är en anpassad gymnasieskola som ligger i det otroligt vackra sörmländska landskapet. Vi har nationella och individuella program och skolan är placerad på landet med närhet till djur och natur. Vi har en mycket kompetent och trevlig personalgrupp som samarbetar och hjälper varandra för att komma längre i arbetet med våra fina ungdomar.
Vi söker dig som har en speciallärarutbildning med inriktning IF - om du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar som har NPF och /eller IF är det meriterande.
Som person behöver du vara stresstålig, flexibel, ödmjuk och ha lätt för att samarbeta med andra.
Arbetet är en 80 % ferietjänst som är ett vikariat från januari - juni månad men med stor möjlighet till förlängning och på sikt till en tillsvidareanställning.
Hör av dig för en intervju och ett studiebesök på vår trevliga skola.
Cathrine Evertsson - rektor Saltå by cathrine.evertsson@saltaby.se
mobil: 0767723151
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: cathrine.evertsson@saltaby.se
