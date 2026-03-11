Speciallärare Anpassad grundskola Ryd
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Tingsryd Visa alla speciallärarjobb i Tingsryd
2026-03-11
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen i Tingsryd
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Vår anpassade grundskola i Ryd fortsätter att växa!
Nu söker vi dig som är utbildad speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning och som vill bli en viktig del av vår engagerade verksamhet. Hos oss möter du en trygg och utvecklande skolmiljö där de flesta elever läser ämnesområden. Till hösten 2026 utökas elevgruppen ytterligare, och därför söker vi någon som vill bidra både med kompetens och ett varmt engagemang.
Som speciallärare är du klasslärare för en grupp på 46 elever i olika åldrar och med olika funktionsnedsättningar och behov. I varje klass arbetar du tillsammans med skolresurser som stöttar eleverna genom hela skoldagen, och du blir en del av ett starkt team bestående av fyra speciallärare och 1012 skolresurser.
Ditt uppdrag innebär att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplan och styrdokument, både självständigt och i nära samarbete med skolresurserna som stödjer elevernas kommunikation och omsorgsbehov.
Vårt arbete grundar sig i tydliggörande pedagogik och ett lågaffektivt förhållningssätt. Varje vecka träffas skolresurser, lärare, rektor och elevhälsoteam för att tillsammans driva utvecklingen framåt och säkerställa att varje elev får de bästa möjligheterna att lyckas. I rollen ingår också att kartlägga och observera enskilda elever eller grupper, arbeta förebyggande för att undanröja hinder i olika lärmiljöer, samt utveckla stödinsatser och anpassningar för elever i behov av särskilt stöd.
Flera av våra elever kommunicerar helt eller delvis via tecken, bilder och/eller hjälpmedel som talkpad/TD Snap. Därför söker vi dig som är nyfiken på, och vill utvecklas inom, alternativ och kompletterande kommunikation tillsammans med eleverna.
Vi hoppas att du vill vara med och forma en verksamhet där trygghet, delaktighet och utveckling står i centrum och där du varje dag får göra verklig skillnad.Kvalifikationer
Vi söker två personer som är legitimerad grundskollärare med speciallärarexamen, med specialisering inom intellektuell funktionsnedsättning, och med erfarenhet av arbete i anpassad grundskola.
Vi efterfrågar en trygg medarbetare med ett ledarskap i klassrummet. I ditt ledarskap har du förmåga att skapa motivation, delaktighet och engagemang för eleverna i deras lärande. Du tar egna initiativ och når goda resultat. Du förstår att tydliggörande pedagogik är en del i vardagen och planerar din undervisning utifrån elevernas behov.
Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därmed också leda och organisera arbetet med eleven/eleverna för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen. Du utvecklar ditt arbete utifrån evidensbaserad forskning.
Kunskap kring bildstöd, AKK och digitala hjälpmedel är ett krav.
Du har god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete.
I arbetet krävs god samarbetsförmåga, intresse för skolutveckling och förmåga att skapa goda relationer med eleverna, deras vårdnadshavare samt kollegor.
ÖVRIGT
Intervjuer sker löpnade.
För att bli aktuell för anställning behöver du visa ett utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret,
använd dig av blanketten som heter "arbete inom skola eller förskola".
Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad i Tingsryds kommun. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd före tillsättning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311790". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds kommun
(org.nr 212000-0621) Arbetsplats
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Anpassad grundskola
Ida Karlsson Ida.karlsson2@tingsryd.se 0459-38609 Jobbnummer
9791814