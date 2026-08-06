Speciallärare anpassad grundskola
Järfälla kommun, Tallbohovskolan / Speciallärarjobb / Järfälla Visa alla speciallärarjobb i Järfälla
2026-08-06
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På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
På Tallbohovskolan finns det 400 elever i årskurs F-6. Skolan är mångkulturell och många familjer är två- eller flerspråkiga. Inom verksamheten finns också kommunal resursskola och anpassad grundskola.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-06Arbetsuppgifter
Vi söker dig, speciallärare mot anpassad grundskola, som vill vara med och utveckla vår anpassade grundskola och därmed arbeta för våra elevers framtid!
Arbetet består av att, tillsammans med kollegor och samverkare från fritidshemmet, planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Det pedagogiska ansvar som lärare har, för att eleverna ska nå målen, kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet.
I uppdraget som lärare krävs god förmåga att analysera barnets behov och förmåga att använda en för eleven och gruppen väl anpassad metodik. I tjänsten ingår mentorskap och undervisning enligt anpassade grundskolans läroplan.
Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån elevernas behov. Undervisningen präglas av tydliga strukturer och anpassningar som ger eleverna bästa möjliga förutsättningar att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt, detta sker i samarbete med samverkare från fritidshemmet samt elevhälsoteam.
Du har ansvar för dokumentation av elevernas kunskapsutveckling. Du samverkar med övriga lärare, samverkare från fritidshemmet, lärare i de praktisk estetiska ämnena, elevhälsoteam samt skolledning.
Du har kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare tillsammans med samverkare från fritidshemmet och elevhälsoteamet.Kvalifikationer
• Legitimerad och behörig speciallärare mot anpassad grundskola inom både ämnen och ämnesområden, behörighet intellektuell funktionsnedsättning. Du förstår, talar och skriver flytande svenska.
• Erfarenhet av bildstöd och alternativ kommunikation.
• För oss är problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga och relationell kompetens viktig.
• Du arbetar lugnt och systematiskt med lågaffektivt bemötande samt har ett positivt och inkluderande förhållningssätt till elever, vårdnadshavare samt kollegor.
• Du ser det som en självklarhet att samverka med dina kollegor samt att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter kring undervisning, extra anpassningar, särskilt stöd mm.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse, dock senast 261012, upphör: 2027-08-11 .
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vid rekrytering för tjänster med krav på lärarlegitimation genomförs en kontroll mot Skolverkets register över legitimerade lärare och förskollärare.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338330". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Tallbohovskolan Kontakt
Sveriges Lärare
Jonas Persson jonas.persson@jarfalla.se Jobbnummer
10024349