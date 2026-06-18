Speciallärare, Anpassad grundskola
Lidköpings Kommun / Speciallärarjobb / Lidköping Visa alla speciallärarjobb i Lidköping
2026-06-18
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Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping – en hållbar och välkomnande kommun!
Anpassad grundskola är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar. Anpassad grundskola består av årskurs 1-9
Vill du göra verklig skillnad varje dag?
Välkommen till Anpassad grundskola - Stenportskolan!
Vi söker en engagerad och kompetent speciallärare som brinner för att skapa lärande som når alla elever.
Om jobbet
Som speciallärare i anpassade grundskola arbetar du nära elever med intellektuell funktionsnedsättning. Du bidrar till att skapa en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Tjänsten innebär att du är klasslärare i en av våra sex klasser. Du arbetar i ett team tillsammans med lärare i fritidshem och pedagogiska resurser. Tillsammans skapar ni en tillgänglig och differentierad undervisning där varje elev ges möjlighet till lärande.
Du ingår i ett arbetslag där samarbete och kollegialt lärande är centralt, och du har ett nära samarbete med elevhälsoteam, vårdnadshavare, rektor och övrig personal.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Planera, genomföra och följa upp undervisning anpassad för elevernas behov
Arbeta med alternativa verktyg och kommunikativa stöd (t.ex. AKK)
Dokumentera och följa upp elevernas utveckling
Delta aktivt i utvecklingen av skolans pedagogiska arbete
Vem är du?
Lärarexamen med speciallärarexamen, gärna med inriktning intellektuell funktionsnedsättning
Erfarenhet av arbete i anpassad grundskola eller liknande verksamhet är meriterande
God förmåga att anpassa undervisning efter olika behov
Du är trygg, tydlig och har ett stort engagemang för elevernas lärande
Vi söker dig som:
Har ett inkluderande förhållningssätt
Är flexibel och lösningsfokuserad
Har god samarbetsförmåga
Skapar tillitsfulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och utvecklande arbete
Ett engagerat och stöttande arbetslag
Möjlighet till kompetensutveckling
En verksamhet där elevens bästa alltid står i centrumÖvrig information
Tillsvidare 100% med start augusti 2026, eller enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Intervjuer kan komma att ske löpande under hela ansökningsperioden.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vilket kan innebära att även lärare utan speciallärarutbildning kan bli aktuell för anställning.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. För tjänsten ligger månadslönen mellan 45 000 och 49 000 kr, beroende på erfarenhet, utbildning och kompetens.
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos Arbetsgivaren Lidköpings kommun. Flytta hit - Lidköpings kommun och Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
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531 88 LIDKÖPING Arbetsplats
Sektor bildning, Grundskola F-9, Anpassad grundskola Kontakt
Rektor
Malin Florén malin.floren@lidkoping.se 0510-771561 Jobbnummer
9971036