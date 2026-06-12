Speciallärare Anpassad grundskola
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2026-06-12
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Färgelanda kommun
Färgelanda kommun ligger i hjärtat av Dalsland – här möts glittrande sjöar, djupa skogar och ett rikt friluftsliv med närheten till Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. Vi är en mindre kommun med korta beslutsvägar, stark sammanhållning och en kultur där öppenhet, delaktighet och initiativförmåga är självklara inslag i vardagen. Vår värdegrund – engagerad, företagsam och med ett gott bemötande – genomsyrar hela organisationen.
Hos oss blir du snabbt en viktig del av helheten. Med cirka 500 medarbetare inom Omsorg, Barn & Utbildning, Samhällsutveckling och Stab erbjuder vi en arbetsmiljö där trygghet, utvecklingsmöjligheter och gemenskap går hand i hand. I Färgelanda är det enkelt att trivas – både hemma och på jobbet.
Speciallärare, låt oss tillsammans göra en verklig skillnad hos Färgelanda kommun!
Är du redo att ta din karriär till nästa nivå och vara en del av ett engagerande team som strävar efter att skapa en meningsfull och inkluderande miljö för alla elever? Då är det här din chans att bli en del av vårt fantastiska team!
Vi söker en engagerad och kvalificerad speciallärare till vår anpassade grundskola för ämnen. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en nära gemenskap där varje individ räknas och där vi tillsammans strävar efter att skapa en positiv inverkan för våra elever.
Din roll hos oss innebär att du får vara med och stötta elever med olika inlärningsbehov, där du får använda din expertis och erfarenhet för att skapa individuella undervisningsplaner och anpassningar. Vi söker dig som brinner för att göra skillnad för elevernas välmående och lärande, och som är redo att ta dig an utmaningen att arbeta med elever med stort stödbehov.
I rollen ingår även att samarbeta med kollegor och andra professionella för att säkerställa att varje elev får det stöd och den hjälp de behöver för att lyckas i skolan och i livet. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Om du vill vara en del av en inspirerande arbetsplats där du får möjlighet att göra verklig skillnad för våra elever varje dag, så tveka inte att söka till oss på Färgelanda kommun.
Ansök redan idag och låt oss tillsammans skapa en inkluderande och stimulerande miljö för våra elever! Publiceringsdatum2026-06-12Kravprofil för detta jobb
• speciallärare med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning
• erfarenhet av arbete med barn och elever med extra stora behov
• svenska i tal och skriftÖvrig information
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande rekrytering.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare jobbannonser.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Färgelanda Kommun
(org.nr 212000-1421), http://www.fargelanda.se
Allhemsvägen 5 (visa karta
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458 32 FÄRGELANDA Arbetsplats
Sektor Barn & Utbildning, Anpassad grundskola Kontakt
fredrik Höggärde 0528-567230 Jobbnummer
9961959