Speciallärare, anpassad grundskola
Järfälla kommun, Tallbohovskolan / Speciallärarjobb / Järfälla Visa alla speciallärarjobb i Järfälla
2025-09-01
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Tallbohovskolan i Järfälla
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Tallbohovskolan är en skola för ca 350 elever, årskurs F-6. Skolan är mångkulturell och många familjer är två- eller flerspråkiga. Inom organisationen finns kommunal resursskola och anpassad grundskola.
Vår anpassade grundskola finns i en egen byggnad på skolområdet med egen skolgård. Lokalerna är delvis ombyggda och renoverade.
Anpassad grundskola består idag av tre klasser och vi utökar nu med en fjärde. Arbetslag består av lärare och samverkare som samarbetar ihop för att stötta och hjälpa eleverna, med en stor flexibilitet mellan klasserna. Ett stort stöd finns även av elevhälsoteam där både specialpedagog och kurator delvis finns i verksamheten bland eleverna.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Som speciallärare i vår anpassade grundskola är du med och utvecklar den anpassade grundskolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med kollegor och samverkare från fritidshemmet planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Det pedagogiska ansvar som lärare har, för att eleverna ska nå målen, kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet. I uppdraget som lärare krävs god förmåga att analysera barnets behov och förmåga att använda en för eleven och gruppen väl anpassad metodik. I tjänsten ingår mentorskap och undervisning enligt anpassade grundskolans läroplan.Kvalifikationer
• Legitimerad och behörig speciallärare mot anpassad grundskola inom både ämnen och ämnesområden med behörighet intellektuell funktionsnedsättning. Du förstår, talar och skriver flytande svenska.
• Erfarenhet av bildstöd och alternativ kommunikation är ett måste.
• Vi ser att du har ett gott bemötande till såväl elever, föräldrar som kollegor.
• För oss är problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga och relationell kompetens viktig.
• Du arbetar lugnt och systematiskt med lågaffektivt bemötande samt har ett positivt och inkluderande förhållningssätt till elever, kollegor och föräldrar.
• Du ser det som en självklarhet att samverka med dina kollegor samt att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter kring extra anpassningar och särskilt stöd.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274968". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Arbetsplats
Järfälla kommun, Tallbohovskolan Kontakt
Biträdande rektor
Lena Granholt lena.granholt@jarfalla.se Jobbnummer
9485199