Malmö kommun / Speciallärarjobb / Malmö2021-04-09Ref: 202107442021-04-09Vi söker speciallärare till ämnesklass åk 7-9 med kunskap i teckenspråk och/eller TAKK. Vi söker dig som vill vara med och utveckla särskolan på Videdalsskolan. Vill du vara med och skapa varje elevs bästa särskola? Vill du jobba med fantastiska elever och kollegor?Som speciallärare i grundsärskolan bedriver du en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som du tillhör. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.Du är legitimerad grundskollärare och har speciallärarexamen med inriktning utvecklingsstörning. Du har kunskap i teckenspråk och/eller TAKK. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som lärare och speciallärare. Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och tillämpar dem i det dagliga arbetet.Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därmed också leda och organisera arbetet mot eleven/eleverna för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen. Du är kreativ och kan anpassa ditt förhållningssätt och dina pedagogiska metoder och tekniker utifrån den individuella elevens behov eller elevgruppens behov. Du utvecklar den pedagogiska verksamheten till att både bli rolig, inspirerande och utmanande. Vi förutsätter att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och har en positiv elevsyn och du skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Utifrån evidensbaserad forskning ser vi att du kan utveckla ditt arbete och vi vill att du har en god vana av och kännedom om att arbeta med digitala verktyg. Det är nödvändigt att du behärskar god svenska i tal och skrift.Välkommen med just din ansökan!Om arbetsplatsenVidedalsskolan är en F-9 skola med tillhörande fritidshem. Vi är också en av Malmös största grundsärskolor med elever som läser både inom ämnen och ämnesområden. Vår ambition är att vara en skola där både elever och personal utvecklas och har det bra. Nästa läsår kommer vi att inleda vårt arbete med genrepedagogik. Vi ska bli en språkutvecklande skola under hela dagen för våra elever. Vi har också ambitionen att utveckla vårt kollaborativa arbete inom våra arbetslag och i hela vår organisation. På Videdalsskolan är mångfald en styrka och hos oss har alla en plats.Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med 80 skolor, 6200 medarbetare och 33 900 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans- varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?Information om tjänstenAnställningsform:TillsvidareOmfattning: HeltidAntal tjänster: 1Tillträde: 2021-08-10Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/blanketter/. Blanketten finns i kategorin Belastningsregistret och heter Skola, förskola eller barnomsorg - Belastningsregistret.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-18Malmö kommun5682355