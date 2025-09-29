Speciallärare alt. grundskolelärare
2025-09-29
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Undervisning av elever inom anpassad grundskola som läser ämnen och ämnesområden. Anpassad grundskola har i dagsläget två enheter placerade på två grundskolor i Gislaveds tätort.
Kvalifikationer
Du skall vara väl förtrogen med Anpassad grundskolas kursplaner och ser som en utmaning att arbeta med elever som har särskilda behov och kompetenser. Du är lösningsorienterad och vågar tänka i nya banor. Du kommer att vara en del i ett arbetslag där det ställs höga krav på gott samarbete och att man prestigelöst arbetar för elevernas bästa.
Du arbetar utifrån de intentioner som finns beskrivna i elevernas planer samt har en god och kontinuerlig kommunikation med övrig personal, vårdnadshavare samt elevhälsan. Vi har ett nära samarbete med habilitering och skolpsykolog för handledning och kompetensutveckling. Tjänsten kräver god samarbetsförmåga och flexibilitet och stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi arbetar nära varandra i arbetslaget och mycket samplaneras. Vi arbetar i små elevgrupper om 3-9 elever i varje grupp. Som pedagog har man alltid stöd i klassrummet, antingen av ytterligare pedagog eller stödpersonal.
• Speciallärare alt. Specialpedagogisk kompetens. Alt grundskolelärare
Kunskaper/erfarenhet av att arbeta inom Anpassad grundskola är meriterande.
Kunskap inom AKK, TSS och autism är önskvärt.
In-Print/Symwriter.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/373". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Arbetsplats
Verksamhetsområde grundskola och Anpassad grundskola, Anpassad grundskola Kontakt
9530538