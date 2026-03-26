Speciallärare åk F-6 till Kungshögsskolan
Ref: 20260659 Publiceringsdatum2026-03-26
Nu söker Kungshögsskolan en engagerad och kompetent speciallärare med inriktning mot svenska som andraspråk (SvA) till vår F-6 skola. Vill du vara med och göra skillnad för elevers språkutveckling och lärande?
Vi söker dig som är engagerad, flexibel och har ett stort intresse för elevers lärande och utveckling. Du är lyhörd, har god samarbetsförmåga och skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Som speciallärare arbetar du med att planera- och genomföra undervisning, kartläggningar, handledning och observation av både enskilda barn, elever och grupper. Specialläraren medverkar också i verksamhets- och metodutveckling samt blir ett stöd för ledningen i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.
Du kommer att arbeta med eleverna i samtliga årskurser efter elevernas behov och i första hand blir en del av arbetslaget med specialpedagoger och speciallärare som leds av rektor på skolan. I ditt uppdrag på Kungshögsskolan kommer du att ansvara för SvA undervisningen på skolan tillsammans med kollegor och skolledning. Som speciallärare med SvA-inriktning arbetar du nära elever, lärare och elevhälsa för att stödja flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp undervisning som stärker elevernas språk och lärande i alla ämnen.
Du bidrar också till skolans utvecklingsarbete kring språkutvecklande arbetssätt. Här kommer du att erbjudas möjlighet till utveckling, spännande uppdrag, arbete i moderna lokaler och engagerade kollegor. Du blir en del av vårt EHT-team som består av flera olika kompetenser under ledning av rektor. Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för varje elevs bästa skola.
• Undervisa elever i svenska som andraspråk, både enskilt och i grupp
• Kartlägga elevers språkutveckling och behov av stöd
• Utforma och följa upp åtgärdsprogram i samverkan med lärare och elevhälsa
• Handleda och stödja kollegor i språkutvecklande undervisning
• Bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete
Vi erbjuder
• En stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor
• Möjlighet att påverka och utveckla skolans arbete med språk och lärande
• Fortbildning och kompetensutveckling
• En arbetsplats där elevens bästa alltid står i centrum
Ta chansen att bli en del av Kungshögsskolan!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare för årskurs F-6 med behörighet i svenska som andraspråk och du har speciallärarexamen med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som speciallärare och lärare mot F-6 är det meriterande. Du har god kunskap om språkutvecklande arbetssätt och flerspråkighet.
Du behöver ha god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kunskap att tillämpa det i ditt dagliga arbete. Det är viktigt att du har god didaktisk- och pedagogisk förmåga samt att du har kunskap kring relevanta digitala verktyg. Du kan utveckla sitt arbete utifrån evidensbaserad forskning och du har kunskap att leda och organisera arbetet för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen.
För att passa som speciallärare hos oss är det viktigt att du tycker om att samarbeta och att du trivs när du får leda dig själv i ditt uppdrag tillsammans med andra för att våra elever ska utvecklas och lära.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Kungshögsskolan är en nybyggd skola med goda möjligheter och förutsättningar i lärmiljön. Skolan har cirka 550 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i Oxie intill grönområden och med tillgång till goda kommunikationsmöjligheter. På skolan har vi ett förtroendefullt klimat där vi arbetar tillsammans för att skapa en skola vi alla känner stolthet för. Vi har en positiv elevsyn, höga förväntningar och med eleverna i fokus. Det kollegiala lärandet är centralt på vår skola, vi lär av och med varandra för att utvecklas. Kom och var med i skapandet av varje elevs bästa skola du också!
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 7/8- 2026Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124)
Malmö stad Kontakt
Rektor
Célie Nordström celie.nordstrom@malmo.se 0734-00 88 44
