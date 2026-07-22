Speciallärare åk F-3 till Rosengårdsskolan
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2026-07-22
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Ref: 20261719 Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Vi utökar vårt speciallärarteam och söker därför en speciallärare med inriktning språk, läs- och skrivinlärning till årskurs 3. Du kommer arbeta i ett nära samarbete med arbetslaget. Som speciallärare hos oss arbetar du huvudsakligen med undervisning både i klass och grupp samt till viss del på individnivå. Du deltar aktivt i arbetslagets arbete och planering där du bidrar med ett specialpedagogiskt perspektiv. Då vi ser samverkan mellan lärare och speciallärare som en framgångsfaktor för våra elever tar ni ett gemensamt helhetsansvar för eleverna och undervisningen genom att identifiera och undanröja hinder i lärmiljön. Tillsammans ansvarar ni för screening och kartläggning och utifrån det vilka stödinsatser och anpassningar som behövs för elever i behov av stöd. I ditt specialläraruppdrag ansvarar du för att skriva utredningar om särskilt stöd samt åtgärdsprogram för din årskurs. Du arbetar systematiskt med att planera, genomföra och regelbundet utvärdera dina insatser.
Som speciallärare ingår du i skolans elevhälsoteam där vi både arbetar förebyggande och främjande samt på individnivå. Du kommer ha ett nära samarbete med övriga professioner inom elevhälsan. Vidare deltar du aktivt i skolans fortlöpande utvecklingsarbete. I utvecklingsarbetet jobbar vi alla tillsammans för att upprätta och bibehålla en god lär- och arbetsmiljö för elever och medarbetare på vår skola.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad grundskollärare F-3 med speciallärarexamen inriktning språk, läs- och skrivinlärning. Du har lång erfarenhet av att arbeta som lärare och med tidig läs- och skrivinlärning. Meriterande är tidigare erfarenhet av att arbeta som speciallärare, kunskap om Legilexi, behörighet i svenska som andraspråk samt goda kunskaper om relevanta digitala verktyg.
Du har god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan leda och organisera ditt arbete självständigt. Du ska kunna arbeta såväl tillsammans med undervisande lärare i klassrummet som med mindre grupper och enskilda elever. Ditt förhållningssätt är inkluderande.
Du har goda kunskaper om och ett gediget intresse för läs- och skrivinlärning. Kunskaper i grundläggande matematikinlärning är meriterande. Du behöver ha många olika metoder i din verktygslåda för att kunna stötta både lärare och elever på bästa sätt. Din undervisning är modern och kreativ och syftar till att nå och hitta strategier för att stärka eleverna kunskapsmässigt.
Utifrån evidensbaserad forskning utvecklar du ditt arbete. Du har ett flexibelt och prestigelöst förhållningssätt och ser värdet i att lära av och tillsammans med andra.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Rosengårdsskolan är en F-9 skola med 450 elever. Majoriteten av eleverna har svenska som andraspråk. Fritidshemmet har cirka 150 barn fördelade på fem avdelningar och arbetar med lärande under hela dagen. Varje årskurs ansvarar tillsammans för sina elever genom samarbete och samplanering. Vi arbetar uthålligt med SKUA, språk- och kunskapsutvecklande undervisning i alla ämnen. På Rosengårdsskolan arbetar vi utifrån en tydlig lektionsstruktur och alla lärare följer Rosengårdsmodellen. Vi har ett tydligt resultatfokus och vårt systematiska arbete har bidragit till att våra nior de senaste åren lämnat Rosengårdsskolan med goda resultat.
Vi vill att all personal är välutbildad med ett lågaffektivt förhållningssätt och ser prestigelöshet och en lärande organisation som viktiga begrepp i verksamheten. Vi har höga förväntningar på varandra och ser det som självklart att alla bidrar till en god arbetsmiljö. Vi ser alla medarbetare som elevhälsa och det är vi tillsammans, oavsett profession, som arbetar för varje elev med fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261719". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sveriges Lärare
Emma Håkansson Emma.Hakansson2@malmo.se +4640310000 Jobbnummer
10009041