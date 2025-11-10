Speciallärare åk 4-9 till Apelgårdsskolan
Ref: 20252316 Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är speciallärare som är intresserad av ett nytt uppdrag hos oss på Apelgårdsskolan!
På Apelgårdsskolan är elevhälsoarbetet hela skolans ansvar, för att skapa Varje elevs bästa skola. Genom olika forum ansvarar du för det viktiga arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever på skolan. I denna tjänsten kommer du främst arbeta mot årskurs 4-9 med största delen kopplat till år 4-6. Där du eventuellt delvis kommer undervisa i en flexibel lokal särskild undervisningsgrupp.
Du stödjer lärarna i arbetet i syfte att identifiera elevernas behov och organisera en undervisning som möter alla elevers behov. Vi strävar efter en god samverkan där elevhälsans professioner och lärare ges möjlighet att arbeta tillsammans kring ledning och stimulans samt stödinsatser. Du ansvarar och utvecklar arbetet med stödinsatser i nära samarbete med arbetslagen. Du håller i fortbildning utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete.
Du planerar och genomför undervisning, kartläggning, handledning och observationer utifrån behov på individ- och gruppnivå. Du är ansvarig för processen kring särskilt stöd och dokumentationen som hör till som pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram samt uppföljning och utvärdering.
Du ingår i elevhälsan tillsammans med specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator, skolpsykolog och skolledning och samverkar med pedagoger, vårdnadshavare och andra externa aktörer.
Tillsammans skapar vi varje elevs bästa skola! Kvalifikationer
Du som söker har en speciallärarexamen gärna med inriktningen språk, skriv och läs. Det är ett krav att du har tidigare erfarenhet av arbete som grundskollärare och gärna med tidig läs-och skriv inlärning. Har du tidigare erfarenhet av arbete som speciallärare eller specialpedagog är det meriterande. Har du även erfarenhet av arbete med The Simple View of Reading är detta meriterande
Du har insikt och kunskap inom skolutveckling och om skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete. Du har en förvärvad kunskap och erfarenhet av handledning/fortbildning, elevhälsoarbete och av att arbeta med dokumentation- pedagogiska utredningar, extra anpassningar och särskilda stöd/ åtgärdsprogram. Kunskap inom NPF är meriterande.
Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför även leda och organisera arbetet mot eleven/eleverna för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen.
Utifrån evidensbaserad forskning ser vi att du kan utveckla ditt arbete och vi vill att du är van vid och har kännedom om att arbeta med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Välkommen till oss på Apelgårdsskolan! Vi är en F-9 skola med cirka 350 elever i nordvästra delen av Rosengård i anslutning till fina grönområden. På Apelgårdsskolan sätter vi ett stort fokus på samarbete och har höga förväntningar på varandra. Vi arbetar systematiskt tillsammans med ett målinriktat utvecklingsarbete där språkutvecklande ämnesundervisning, elevdelaktighet och samarbete mellan skola och omvärlden är något vi lägger vikt vid. Hos oss är ett kollaborativt lärande och ett kollegialt arbetssätt ett medel för att utveckla sig själv, kollegiet och eleverna. Vi arbetar också mycket med digitalisering och teknologi som vi ser är viktiga acceleratorer för lärandet.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Sveriges lärare
Blerime Hisa blerime.hisa@malmo.se 0708-65 30 57 Jobbnummer
9598035