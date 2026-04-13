Speciallärare åk 4-9
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Speciallärarjobb / Eskilstuna
2026-04-13
Vill du vara med och utveckla undervisning där alla elever ges möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar?IES Eskilstuna söker nu två engagerade speciallärare i åk 4-9 som vill arbeta nära både elever och kollegor för att stärka elevers lärande och bidra till en tillgänglig och inkluderande lärmiljö.Om uppdragetSom speciallärare arbetar du med att stödja elever i behov av särskilt stöd, både enskilt och i mindre grupper. Du kartlägger elevers behov, planerar och genomför riktade undervisningsinsatser samt följer upp elevers utveckling. I uppdraget ingår att upprätta och följa upp åtgärdsprogram, ansvara för dokumentation kring elevers stödinsatser samt arbeta i dokumentationssystemet Prorenata.I rollen ingår också att vara ett stöd för kollegor i frågor som rör extra anpassningar, lärmiljö och undervisningsstrategier. Du bidrar med din kompetens i det kollegiala arbetet kring elever i behov av stöd och deltar i skolans arbete med att utveckla undervisningen så att den blir tillgänglig för fler. Du kommer bland annat att:
planera och genomföra undervisning för elever i behov av särskilt stöd
kartlägga elevers behov av särskilt stöd och följa upp insatser
upprätta, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram
ansvara för dokumentation kopplat till stödinsatser
arbeta i skolans dokumentationssystem Prorenata
bidra till utvecklingen av undervisning och tillgängliga lärmiljöer
samverka med elevhälsoteam och skolledning
samarbeta med lärare kring extra anpassningar och stödinsatser
Vi söker dig somär legitimerad lärare med speciallärarexamen, med behörighet för årskurs 4-9
har ett strukturerat och lösningsfokuserat arbetssätt
har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära kollegor
har ett relationellt förhållningssätt och ser möjligheter i varje elevs lärande
Vad vi erbjuderEtt meningsfullt uppdrag där du får arbeta nära elever samtidigt som du bidrar till skolans gemensamma utveckling tillsammans med engagerade kollegor. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en inspirerande och utvecklande miljö. Vi värdesätter samarbete, professionalitet och ett gemensamt ansvar för elevernas lärande och välmående. Hos oss omfattas du av kollektivavtal.Om tjänsternaTjänsterna är tillsvidareanställningar med start i augusti 2026, provanställning tillämpasPubliceringsdatum2026-04-13Så ansöker du
För att ansöka, bifoga ditt CV, personligt brev och din lärarlegitimation. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdagen, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
För att arbeta hos oss behöver du visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Du kan beställa detta via nedan länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368)
Sturegatan 11 (visa karta
)
632 30 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna Kontakt
Rekryterare
Noor Murtadha noor.murtadha.eskilstuna@engelska.se Jobbnummer
9850648