Speciallärare åk. 4-6 till Dammfriskolan
Malmö kommun / Speciallärarjobb / Malmö Visa alla speciallärarjobb i Malmö
2026-01-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260141 Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Välkommen till Dammfriskolan!
Som speciallärare arbetar du förebyggande och åtgärdande för att skolans elever ska få adekvat stöd och utvecklas mot skolans mål. Du har ett nära samarbete med skolans specialpedagoger och lärarna i arbetslagen för att planera insatser. Du planerar, genomför och utvärderar undervisning samt arbetet med särskilt stöd och extra anpassningar. Du arbetar med olika kartläggningsverktyg och dokumenterar löpande enligt gällande styrdokument.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och har en speciallärarexamen. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som speciallärare är det meriterande. Du har goda kunskaper gällande elevers olika behov i lärmiljön och hur man undanröjer hinder samt erfarenhet av arbete med elever med olika funktionsvariationer. Du har god förmåga att strukturera och analysera ditt arbete och bygger goda relationer till elever, vårdnadshavare och skolpersonal. Du har god kännedom om skolans styrdokument och tar del av aktuell forskning och facklitteratur inom ditt område.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Dammfriskolan är skolan med hela Malmö i samma klassrum. Skolan ligger med närhet till både staden, Pildammsparken och havet. På Dammfriskolan finns engagerade och kunniga kollegor som tycker det är roligt att utvecklas och arbeta tillsammans. Kollegorna är hjälpsamma och stöttar varandra i sitt arbete. Vi tycker att vårt arbete är stimulerande och omväxlande. Dammfriskolan har spetsutbildning i matematik. Vi har kontinuerlig kompetensutveckling där vi använder varandras eller andras kompetenser. Det här läsåret arbetar vi framförallt med att vidareutveckla språkutvecklande undervisning i alla ämnen. Skolans ledning vill att all personal och alla elever ges möjlighet till individuell utveckling som bidrar till att stärka både jaget och laget. Vill du tillhöra ett starkt gäng och ha roligt på jobbet, där utveckling är en av hörnstenarna, är Dammfriskolan arbetsplatsen för dig.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Rektor
Cecilia Hansson cecilia.hansson2@malmo.se 0709-341800 Jobbnummer
9698599