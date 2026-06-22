Speciallärare åk 4-6 Ringelskolan
Arvidsjaurs kommun, Skolverksamheten och frivillig utbildning / Speciallärarjobb / Arvidsjaur Visa alla speciallärarjobb i Arvidsjaur
2026-06-22
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Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen – allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Du som önskar uppgifter om ingångslönespann är välkommen att kontakta HR- och löneenheten via e-tjänst: https://minasidor.arvidsjaur.se/oversikt/overview/1713
Här kan du få mer information om vilka kollektivavtal vi omfattas av: https://skr.se/kollektivavtal.1236.html.
Vill du veta mer specifikt vilket avtal tjänsten omfattas av, kan du kontakta rekryterande chef eller angiven facklig kontaktperson i annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vi har aktivt valt placering av våra annonser och kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.
1 plats(er).
Ringelskolan är en grundskola för åk 4-6 som ligger på gångavstånd från Arvidsjaurs centrum. Totalt går här ca 200 elever och vi har ca 30 anställda. I varje årskurs finns tre klasser för vilka klasslärare huvudansvaret. Klassläraren har undervisar sin egen klass men har också undervisning i de andra klasserna inom arbetslaget/årskursen i ett eller flera ämnen beroende på behörighet och behov. Utöver klasslärare arbetar resurslärare, lärare i praktiskt-estetiska ämnen, elevassistenter samt elevhälsopersonal i verksamheten. Hos oss finns lärare som har lång erfarenhet men också nyutexaminerade. Gemensamt för oss alla är att våra hjärtan klappar för eleverna.
Skolan ligger naturskönt och inbjuder därmed till uteaktiviteter. I vår närhet finns simhall, sporthall, och ishall. På gångavstånd finns även idrottsplats som möjliggör utövande av friidrott. Fotbollsplaner och skidspår finns också i närområdet. Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som speciallärare arbetar du med elever i åk 4-6 som är i behov av stöd i sin språk-läs- och skrivutveckling. Som speciallärare arbetar du aktivt med undervisning och stöttar elever genom individanpassade åtgärder i klassrummet, i mindre grupper och enskilt. Du kan också hålla lektioner i helklass vid behov.
Med trygghet och engagemang handleder och stöttar du kollegor och arbetslag samt bidrar med din kompetens kring anpassningar, undervisningsstrategier och lärmiljöer. Du håller dig uppdaterad kring aktuell forskning inom specialpedagogik samt delar med dig av dina teoretiska kunskaper och din pedagogiska kompetens. Du observerar, dokumenterar, följer upp, skriver handlingsplaner, och upprättar pedagogiska utredningar av elevers behov av särskilt stöd. Vidare genomför och analyserar du screeningar och andra kartläggningar.
Arbetet sker i nära samarbete med Ringelskolans spec/resursteam, lärare, skolledning och elevhälsoteam. Tillsammans arbetar ni professionsövergripande med åtgärdande, främjande och förebyggande insatser utifrån elevernas behov. Du leder möten med elever och vårdnadshavare för att informera om och diskutera valda insatser samt samverkar kring elevernas behov med andra aktörer, både inom och utanför skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har speciallärarexamen med specialisering språk-, skriv och läsutveckling. Du behöver kunna samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledning. Du är en trygg och självständig speciallärare som, med stöd av din profession och specialpedagogiska kompetens, vågar agera och fatta beslut. Samtidigt är du flexibel och lösningsorienterad samt har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och elevernas behov. Med en god helhetssyn tar du hänsyn till det större perspektivet i agerande och beslut, alltid med elevernas och verksamhetens bästa i fokus. Du arbetar utifrån satta mål och stödjer elever att nå dessa, samtidigt som du har förmågan att sätta, analysera och utvärdera mål. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid anställning är du skyldig att uppvisa registerutdrag från belastningsregistret enligt Skollagen (2010:800 2 kap 31§).
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start höstterminen 2026.
Intervjuer sker löpande. Tjänsten kan därmed tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2026/123". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvidsjaurs Kommun
(org.nr 212000-2650)
Arvidsjaur (visa karta
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933 81 ARVIDSJAUR Arbetsplats
Arvidsjaurs kommun, Skolverksamheten och frivillig utbildning Kontakt
Sveriges lärare
Kajsa Renberg kajsa.renberg@arvidsjaur.se Jobbnummer
9973643