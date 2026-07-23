Speciallärare
Järfälla kommun, Olovslundskolan / Speciallärarjobb / Järfälla Visa alla speciallärarjobb i Järfälla
2026-07-23
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Olovslundskolan i Järfälla
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Olovslundskolan är en F–6-skola med cirka 620 elever, belägen i västra Jakobsberg. På skolan finns även anpassad grundskola för elever i årskurs 1–6.
Vår verksamhet präglas av höga ambitioner, stark gemenskap och en tydlig tro på att alla elever kan utvecklas och lyckas utifrån sina förutsättningar. Tillsammans arbetar vi för att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö där kunskap, trivsel och utveckling står i fokus.
Kollegialt lärande och samarbete är centrala delar av vår kultur. Genom nära samverkan mellan lärare, elevhälsa, fritidshem och övriga professioner utvecklar vi kontinuerligt undervisningens kvalitet och våra arbetssätt. Vi ser hela skoldagen som en viktig del av elevernas lärande, från undervisning och raster till fritidshemmets verksamhet. Positiva relationer, delaktighet och gemenskap genomsyrar vårt arbete.
På Olovslundskolan möts du av en väl fungerande verksamhet med engagerade, kompetenta och utvecklingsinriktade kollegor som tillsammans tar ansvar för skolans fortsatta utveckling. Vi erbjuder en god arbetsmiljö där samarbete, professionellt lärande och arbetsglädje är naturliga inslag i vardagen.
Nu söker vi 2 speciallärare som vill vara med och göra skillnad för våra elever och bli en del av Olovslundskolans fortsatta utvecklingsresa.
Välkommen med din ansökan!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Som speciallärare på Olovslundskolan har du en viktig roll i skolans arbete för ökad måluppfyllelse och en tillgänglig lärmiljö för alla elever. Du arbetar nära lärare, elevhälsa och skolledning för att tidigt identifiera behov, analysera resultat och planera insatser som gör skillnad för elevernas lärande.
I uppdraget ingår bland annat att:
• Arbeta med elever i behov av stöd.
• Genomföra pedagogiska kartläggningar och analyser.
• Planera, genomföra och följa upp specialpedagogiska insatser.
• Handleda och stödja lärare kring extra anpassningar och särskilt stöd.
• Delta i skolans elevhälsoarbete och bidra med specialpedagogisk kompetens.
• Arbeta med screeningar, resultatuppföljningar och analys av elevernas kunskapsutveckling.
• Bidra till utvecklingen av inkluderande lärmiljöer och tillgänglig undervisning.
• Vara en aktiv del i skolans systematiska kvalitetsarbete.
Vi ser specialläraren som en viktig pedagogisk ledare som bidrar till att utveckla undervisningen och stärka skolans förmåga att möta alla elevers behov.Kvalifikationer
Kvalifikationer:
• Vi söker dig som har speciallärarexamen och lärarlegitimation.
Det är meriterande om du har:
• Lärarlegitimation med inriktning åk F- 3 alt åk 4- 6
• God kunskap om autismspektrumtillstånd (AST) och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
• Erfarenhet av att utveckla tillgängliga lärmiljöer och arbetssätt som stärker elevers möjligheter att lyckas i skolvardagen
• Erfarenhet av pedagogiska utredningar, kartläggningar och analyser av elevers behov av särskilt stöd
• Erfarenhet av handledning av pedagogisk personal samt att leda processer, möten och samordna insatser
• Erfarenhet av arbete i tvärprofessionella team och samverkan med externa aktörerDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en trygg och professionell speciallärare med ett starkt engagemang för elevers lärande och utveckling. Du har förmåga att skapa goda relationer och inger förtroende hos elever, vårdnadshavare och kollegor samtidigt som du är tydlig i din yrkesroll och har hög integritet.
Du arbetar självständigt och strukturerat inom givna ramar, men trivs också i nära samarbete med andra professioner. Du har mod att driva utvecklingsarbete framåt, fatta välgrundade beslut och stå kvar i processer även när de är komplexa eller utmanande.
För att lyckas i rollen behöver du vara:
• Relationsskapande och samarbetsorienterad
• Analytisk och lösningsfokuserad
• Anitiativtagande och ansvarstagande
• Flexibel och anpassningsbar i en verksamhet som ständigt utvecklas
• Prestigelös och nyfiken på att lära tillsammans med andra
Vi värdesätter särskilt din förmåga att bidra till ett kollegialt lärande och att tillsammans med lärare, elevhälsa och skolledning utveckla undervisningen så att alla elever ges möjlighet att lyckas.
På Olovslundskolan blir du en del av en verksamhet som präglas av höga ambitioner, ett starkt elevfokus och en väl utvecklad samarbetskultur. Här möter du engagerade kollegor, en närvarande skolledning och en organisation som ser specialläraren som en central aktör i skolans utvecklingsarbete.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och förmågan att bidra till skolans fortsatta utveckling.
Urval och intervjuer påbörjas under v.33. Vi ser fram emot att höra från dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Augusti 2026, eller snarast möjligt.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vid rekrytering för tjänster med krav på lärarlegitimation genomförs en kontroll mot Skolverkets register över legitimerade lärare och förskollärare.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337205". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Olovslundskolan Kontakt
Rektor
Hanna Hörnqvist hanna.hornqvist@jarfalla.se +4658029487 Jobbnummer
10010250