Speciallärare
Ekerö kommun / Speciallärarjobb / Ekerö Visa alla speciallärarjobb i Ekerö
2026-07-21
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekerö kommun i Ekerö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant – och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld – och vi ser fram emot din ansökan.
Uppgårdsskolan är en kommunal högstadieskola med elever i åk 7 – åk 9. Skolan är belägen intill Stenhamra centrum, Färingsö, Ekerö kommun. Skolan har ca 310 elever som är fördelade i klasser om ca 21 – 26 elever. Vi är stolta över och värnar en lugn och trygg skolmiljö i fina lokaler med grönområden i direkt anslutning till skolan. Vi har ett starkt och kompetent lärarkollegium där man ges möjlighet att utveckla undervisningen och verksamheten samt sig själv som pedagog. Som pedagog stimulerar och bemöter du eleven utifrån elevens egna förutsättningar och behov. Som mentor är du för eleven den enskilt viktigaste personen på skolan – förmågor som att bygga relationer och inge mening och sammanhang är av stor vikt. Vi värnar om och arbetar för elevens rätt att utvecklas så långt som möjligt genom att hålla en högkvalitet i undervisningen och sätta elevens kunskapsutveckling i centrum.https://www.ekero.se/jobb-foretagande/jobba-i-ekero-kommunPubliceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
I Ekerö kommun får lärare tid till barnen och undervisningen – idag är vi en av Sveriges främsta skolkommuner. Våra omgivningar är som gjorda för att knyta an till delar ur läroplanen med vår rika natur och kulturhistoria. För att ge eleverna de bästa förutsättningarna delar våra kommunala skolor kontinuerligt med sig av erfarenheter och lärdomar med varandra. Här ser vi på det kollegiala lärandet som en förutsättning för elevernas utveckling.
Uppgårdskolan söker en behörig speciallärare!
För oss kommer du att fylla en viktig roll. Vi önskar att du som söker tjänsten trivs med att arbeta systematiskt och långsiktigt, tillsammans med undervisande lärare, elevhälsa och skolledning.
Du bidrar med din kompetens som speciallärare i arbetet med att utforma extra anpassningar och särskilt stöd, samt att genomföra stödundervisning. En viktig del av ditt uppdrag är att ansvara för och genomföra kartläggningar, pedagogiska bedömningar och uppföljning av insatser. Det är viktigt att du har goda kunskaper om dokumentationsarbete kring elever i behov av särskilt stöd, och att du trivs med att ansvara för processerna.
Hos oss möts du av en kollegial organisation med tydliga strukturer för samarbete, där professionellt lärande och utveckling är en naturlig del av verksamheten. Skolans arbete genomsyras av ett tydligt elevfokus, där undervisning och stödinsatser utformas för att varje elev ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och nå så långt som möjligt mot kunskapsmålen. Vi värdesätter ett lösningsfokuserat förhållningssätt, med ansvarstagande för att vara med och skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare med speciallärarexamen (eller pågående utbildning)
Ser utmaningar som utvecklande och trivs med att arbeta i team
Har ett tydligt elevfokus och en stark övertygelse om att alla elever ska ges möjlighet att lyckas utifrån sina förmågor och kunskapsmål
Är strukturerad, lösningsfokuserad och har god samarbetsförmåga
Är noggrann och effektiv i dokumentationsarbete; såsom kartläggningar, bedömningar och utvärderingar av insatser.
Vi erbjuder:
En arbetsplats med engagerade kollegor och tydligt fokus på elevens lärande
En utvecklande roll där du gör verklig skillnad för elevernas lärande och välmående
En skola där vi lär, utvecklas och har roligt tillsammans.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidarehttps://www.ekero.se/jobb-foretagande/jobba-i-ekero-kommun/ta-dig-till-ekero
Om Ekerö kommun Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun – där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser. Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid. För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan digitalt, och inte via e-post eller post.
Vi har redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och vill inte ha kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekerö Kommun
(org.nr 212000-0050), https://www.ekero.se
178 23 EKERÖ Arbetsplats
Ekerö Kommun Jobbnummer
10008073