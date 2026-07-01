Speciallärare
Vansbro kommun, Vansbro/Äppelbo Rektorsområde / Speciallärarjobb / Vansbro Visa alla speciallärarjobb i Vansbro
2026-07-01
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Nu söker vi vikarierande speciallärare till Vansbro kommun med. Du kommer arbeta på Parkskolan och Berghedens skola. Som speciallärare är du en resurs på inom vår organisation. Med din expertis stöttar du undervisande lärare i pedagogiska frågor och samarbetar tätt med övrig elevhälsa för att skapa en trygg och tillgänglig skolmiljö för alla elever. Om du vill vara med och skapa en meningsfull och utvecklande arbetsplats för både dig, dina kollegor och eleverna på vår skola, så är du den vi söker! Vi ser fram emot att höra från dig och ta del av allt du kan bidra med till vår fantastiska gemenskap.
Sektor Lärande ansvarar för samtliga kommunala verksamheter inom förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och Vansbro Dans- och musikskola. Detta är ett arbete för dig som vill gå till jobbet och känna att du verkligen kan göra skillnad för andra genom utbildning.
Skolorna i Vansbro kommun är en plats för utveckling och lärande. Vårt mål är att eleverna ska lämna skolan med god kunskap, självkänsla och framtidstro och som lärare är du ett föredöme som skapar inspiration och motivation hos såväl eleverna som hos dina kollegor. På alla skolor finns det VFU-handledare och vi ser det som en självklarhet att ta emot lärarstudenter hos oss.
Vi är en liten kommun med små skolenheter vilket leder till trygghet och gemytlighet. Vi har arbetslag där vi lär känna alla våra elever vilket ger goda förutsättningar för relationsbyggande.
1 plats(er).
Du kommer att
erbjuda stöd på både gruppnivå och individnivå, arbeta förebyggande genom att analysera elevernas svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå.
arbeta och vara i den dagliga verksamheten kring våra elever både individuellt och i grupp, i nära samarbete med övriga lärare
vara en del av skolans utvecklingsarbete och planering för fortbildning
tillföra unik specialpedagogisk kompetens i det pedagogiska arbetet
kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd
genomföra pedagogiska utredningar och utforma åtgärdsprogram för elever som behöver extra stöd
genomföra handledning och konsultation för att stötta pedagogerna
följa upp, utvärdera och stödja ständig utveckling av vår verksamhet och våra lärmiljöer
arbeta tillsammans med dina kollegor för att eleverna ska lyckas i sitt lärande genom nyfikenhet, trygghet och framtidstro
delta och leda i olika nätverk.
Du måste ha
speciallärarexamen.
Innan anställning ska giltigt utdrag från belastningsregistret uppvisas.
Vi vill att du
har god samarbetsförmåga
har personlig mognad
är en god ledare
är självgående
är driven
är ansvarsfull
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka din ansökan per post till adress; Vansbro kommun Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks.
Vi använder e-rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Insända ansökningar återsändes ej.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
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Om Vansbro kommun
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på Lediga jobb - Vansbro kommun
Vansbro kommun erbjuder friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling samt busskort till förmånligt pris.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-09-01 Tillträde enligt överenskommelse. , upphör: 2027-02-28 .
Arbetstid: Schema. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334966-2026-17". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vansbro Kommun
(org.nr 212000-2130)
786 31 VANSBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vansbro kommun, Vansbro/Äppelbo Rektorsområde Kontakt
Sveriges Lärare
Robin Eriksson robin.a.eriksson@skola.vansbro.se Jobbnummer
9986233