Speciallärare
Knivsta Kommun / Speciallärarjobb / Knivsta Visa alla speciallärarjobb i Knivsta
2026-06-11
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I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Ängbyskolan är en F-6-skola med cirka 350 elever, belägen i natursköna Knivsta, precis intill Upplandsleden. Vår unika närhet till skog och natur ger fantastiska möjligheter till utomhuspedagogik och rörelse i vardagen, något vi ser som en viktig del av elevernas lärande och välmående.
På Ängbyskolan arbetar vi med kooperativt lärande, där samarbete, delaktighet och gemensamt ansvar genomsyrar undervisningen. Vi tror på att elever lär sig bäst tillsammans och strävar efter att skapa en inkluderande lärmiljö där alla får möjlighet att lära, utvecklas, stöttas och utmanas.
Vi är en skola med en varm och positiv atmosfär, där engagerade pedagoger och trygghet i skolan är grundläggande för elevernas framgång. Hos oss arbetar vi aktivt med värdegrundsarbete och vi strävar efter att varje elev ska känna sig sedd, hörd och motiverad att växa både akademiskt och socialt.
Vill du bli en del av Ängbyskolans team? Vi söker en speciallärare i svenska med undervisning i årskurs 3-6 samt undervisning i sva i årksurs f-6. Vill du bidra till en skola där lärande, gemenskap och utveckling står i centrum samt vara med och bidra där trygghet, studiero och höga förväntningar går hand i hand? Nu söker vi en engagerad speciallärare som vill ta ansvar tillsammans med kollegor och skolledningen.
Intervjuer till tjänsten kommer att genomföras på plats hos oss måndagen den 29 juni. De kandidater som går vidare i processen kommer att bli kontaktade med en kallelse till intervju.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som speciallärare i svenska och svenska som andraspråk har du en central roll i att stödja elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Uppdraget innebär att arbeta både direkt med elever och indirekt genom att stärka undervisningen och lärarnas kompetens. Fokus ligger på att undanröja hinder för lärande och skapa förutsättningar för alla elever att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Undervisning och elevstöd
• Planera, genomföra och följa upp undervisning i svenska samt svenska som andraspråk (SVA), både individuellt och i grupp.
• Identifiera elevers behov av särskilt stöd inom språk-, läs- och skrivutveckling.
• Ansvara och genomföra pedagogiska kartläggningar och analyser som grund för insatser.
• Upprätta, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram tillsammans med ansvariga lärare och elevhälsoteamet.
• Dokumentera elevärenden enligt gällande styrdokument.
Handledande funktion
• Stötta och handleda lärare i det språkutvecklande arbetet samt i anpassningar och särskilt stöd.
• Bidra med specialpedagogisk kompetens i arbetslagens planering och uppföljning.
Elevhälsa och samverkan
• Vara en aktiv del av skolans elevhälsoteam (EHT).
• Medverka vid elevhälsomöten och bidra med speciallärarperspektiv i elevärenden.
• Samarbeta med övriga professioner inom elevhälsan.
Kontakt med vårdnadshavare
• Ha kontinuerlig och nära kontakt med vårdnadshavare kring elevers utveckling och stödinsatser.
• Delta vid utvecklingssamtal och andra möten där elevens behov diskuteras.
• Informera och skapa delaktighet hos vårdnadshavare i arbetet kring elevens lärande.
Samverkan
• Arbeta i nära samarbete med lärare, mentorer och övrig skolpersonal.
• Bidra till en helhetssyn kring elevernas lärande och utveckling.
• Samverka med externa aktörer vid behov.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med behörighet som speciallärare att undervisa i svenska och sva för årskurs F-6.
Kompetenser och egenskaper
• God förmåga att arbeta strukturerat och analytiskt.
• Stark kommunikativ förmåga och god förmåga att skapa relation med elever och kollegor
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
• Lösningsfokuserad med ett inkluderande och elevcentrerat förhållningssätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-14 .
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331258". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta Kommun
(org.nr 212000-3013)
Knivsta kommun (visa karta
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741 75 KNIVSTA Arbetsplats
Knivsta kommun Kontakt
mina Ljungberg mina.ljungberg@knivsta.se Jobbnummer
9959111